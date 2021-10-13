Bellona Kayseri Basketbol Avrupa sınavında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bellona Kayseri Basketbol Avrupa sınavında

İHA

Bellona Kayseri Basketbol Avrupa sınavında

Bellona Kayseri Basketbol takımı, yarın EuroCup Women D Grubunda ilk maçına çıkacak.
EuroCup Women D Grubunda mücadele edecek olan Bellona Kayseri Basketbol, ilk maçında yarın Ankara’da Nesibe Aydın ile karşılaşacak. Nesibe Aydın maçı için Ankara’ya yola çıkan sarı kırmızılılar maç öncesi son antrenmanı TED Ankara Kolejliler Spor Salonunda yapacak ve ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. EuroCup’a galibiyetle başlamak istediklerini belirten Bellona Kayseri Basketbol takımı Coachı Ayhan Avcı, “EuroCup Women D Grubuna galibiyetle başlamak istiyoruz. Tüm planlarımızı galibiyet üzerine yaptık. Grupta bütün takımlar birbirine denk seviye. Biz maç maç çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Lige EuroCup galibiyeti ile başlamak bizim için önemli olacak” diye konuştu.
TED Ankara Kolejliler Spor Salonunda oynanacak olan Nesibe Aydın ile Bellona Kayseri Basketbol mücadelesi saat 16.30’da başlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji Antrenörü Harun Şahin: “Galibiyetle başlamak önemliydi”
YEREL HABERLER Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji Antrenörü Harun ...
Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel: "Kayseri'nin 3. Lig takımı olmaması ayıp"
YEREL HABERLER Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet ...
Hafif ticari araçtaki 1,5 milyon liralık 15 kilo eroini 'Athena' buldu 
YEREL HABERLER Hafif ticari araçtaki 1,5 milyon liralık 15 kilo ...
Kayseri'de 1.5 milyon TL' değerinde eroin ele geçirildi Saniye saniye milyonluk uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Kayseri'de 1.5 milyon TL' değerinde eroin ele ...
(Özel) “Doğal aşı balık" Balıkçı Mehmet Boran: “Bağışıklık sistemini güçlendirecek yiyeceklerin başında balık geliyor”
YEREL HABERLER (Özel) “Doğal aşı balık" Balıkçı Mehmet ...
3 FETÖ/PDY sanığına toplamda 11 yıl 3 ay hapis
YEREL HABERLER 3 FETÖ/PDY sanığına toplamda 11 yıl 3 ay hapis
Melikgazi Belediyesi'nde iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyesi'nde iş sağlığı ve güvenliği ...
ERÜ’ye Hayırsever Desteği
YEREL HABERLER ERÜ’ye Hayırsever Desteği
Talas'ta İngilizce yabancı dil kursları başladı
YEREL HABERLER Talas'ta İngilizce yabancı dil kursları başladı
Büyükkılıç'tan sanat ve mesleki eğitim kurslarına ziyaret
YEREL HABERLER Büyükkılıç'tan sanat ve mesleki eğitim kurslarına ...
E-38 Sanat Sergisi açıldı
YEREL HABERLER E-38 Sanat Sergisi açıldı
Büyükşehirde dikilen çiçek sayısı 10 milyona ulaştı
YEREL HABERLER Büyükşehirde dikilen çiçek sayısı 10 milyona ulaştı
Anne adaylarının Covıd-19’a karşı ekstra korunması gerekiyor
YEREL HABERLER Anne adaylarının Covıd-19’a karşı ekstra korunması ...
Tamer: "Baki Ersoy'u alkışlarım ama Çetin Arık hak etmiyor"
YEREL HABERLER Tamer: "Baki Ersoy'u alkışlarım ama Çetin Arık hak ...
Kayserispor 12 puan hedefliyor Berna Gözbaşı: "Zorlu maçlar oynayacağız"
YEREL HABERLER Kayserispor 12 puan hedefliyor Berna Gözbaşı: "Zorlu ...
Melikgazi'de asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
YEREL HABERLER Melikgazi'de asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ...
Aydemir'den 'KDV' indirimi talebi Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir: "Birçok üründe KDV oranı yüzde 1 olarak devam ederken, bizim sektörde yüzde 8’e çıkması erken"
YEREL HABERLER Aydemir'den 'KDV' indirimi talebi Lokantacılar ve ...
Ayhan Avcı: “Ekonomik olarak çok zor durumdayız” “Borç para ile maçlara gidiyoruz”
YEREL HABERLER Ayhan Avcı: “Ekonomik olarak çok zor ...
Talas’ta asfalt çalışmaları hız kesmiyor
YEREL HABERLER Talas’ta asfalt çalışmaları hız kesmiyor
Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
Başkan Çolakbayrakdar: "Dönüşümle Uğurevler yeni bir çehre kazanıyor"
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar: "Dönüşümle Uğurevler yeni bir ...
Kocasinan Belediyesi'nden öğrencilere yönelik 'Ahilik Projesi' Yarışması
YEREL HABERLER Kocasinan Belediyesi'nden öğrencilere yönelik 'Ahilik ...
Taekwondo sporcuları İstanbul’dan madalyalar ile döndü
YEREL HABERLER Taekwondo sporcuları İstanbul’dan madalyalar ile ...
Kayseri'de gilaburu hasadı başladı Türkiye'deki üretimin yüzde 65'ini Kayseri'den
YEREL HABERLER Kayseri'de gilaburu hasadı başladı Türkiye'deki ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.