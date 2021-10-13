MHP’li Özdemir: “Çiftçinin traktörü haciz edilmemeli”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, çiftçilerin geçimlerinde ve üretimlerinde zaruri olan traktörlerinin haciz edilmemesi için kanun teklifi verdi.



MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, vermiş olduğu Kanun Teklifinde, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 82’inci maddesinde haczi caiz olmayan mallar ve hakların belirlendiğini belirterek, “Bu madde kapsamında özellikle çiftçilerin kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan arazi ve çift hayvanları ve nakil vasıtaları ve diğer eklenti ve ziraat aletlerinin haczolunamayacağı ifade edilmektedir. Maddenin birinci fıkrasının 4.üncü bendi ile; Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan arazi ve çift hayvanları ve nakil vasıtaları ve diğer eklenti ve ziraat aletleri; değilse, sanat ve mesleki için lüzumlu olan alat ve edevat ve kitapları ve arabacı, kayıkçı, hamal gibi küçük nakliye erbabının geçimlerini temin eden nakil vasıtaları, haciz işleminden muaf oldukları belirlenmiştir” açıklamasında bulundu.



Günümüzde çiftçilerin olmazsa olmaz araçlarının başında traktörün geldiğini ifade eden Özdemir, verdiği kanun teklifinde şunları söyledi:

“Modern tarımsal mekanizasyonun lokomotif görevi yapan, üretim girdileri içerisinde en büyük paya sahip olan traktördür. Traktörler, öncelikle çeki amaçlı kullanılmakla beraber biçme, silaj hazırlama, toprak işleme, tohum yatağı hazırlama, ekim ve dikim yapma, hasat yapma işlerinde kullanılan çok önemli bir araçtır.”



MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir; "Madde metninde traktör ibaresi açıkça belirtilmediği için alacaklılar ve icra daireleri çiftçilerin traktörlerini de haciz işlemine tabi tutarak mağduriyet yaşanmasına neden olduğunu belirterek, “Kanun teklifi ile çiftçilerimizin kendilerinin ve ailelerinin geçimi için zaruri olan bir traktörünün haciz yapılması sebebiyle yaşanacak mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlanmıştır” dedi.

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