(Özel) Hasketbol Kulübü’nde 42 kardeş antrenmanlarını sürdürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Hasketbol Kulübü’nde 42 kardeş antrenmanlarını sürdürüyor

İHA

(Özel) Hasketbol Kulübü’nde 42 kardeş antrenmanlarını sürdürüyor

Kayseri’de 2010 yılında kurulan Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü’nde antrenmanlara katılan 42 kardeş ter döküyor.
Kayseri’de 11 yıldır faaliyet gösteren Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü’nün antrenmanları dolu dolu geçiyor. Hafta sonları yapılan antrenmanlara katılan 42 kardeş beraber hem ter döküyor hem de basketbol oynayarak gelişimlerine katkıda bulunuyor. Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı ve Başantrenörü Hasan Aksoyak, “Kulübümüz 2010 yılı Ekim ayında kuruldu. 11 yıldır antrenmanlarımız devam ediyor. Kulüp olarak genel felsefemiz önce iyi insan, iyi sporcu ve iyi basketbolcular yetiştirmektir. Bu bağlamda yılın 12 ayı boyunca antrenmanlarımızı yapıyoruz. Kulübümüzde mevcut antrenmanlarımıza devam eden şuan 42 tane kardeş sporcularımız var. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Çünkü bu evlerin tamamında basketbol konuşuluyor. Büyük ağabeyleri ve ablaları küçük kardeşlerine rol model oluyorlar. Basketbol kültürü geniş çevreye yayılıyor. Komşularına ve akrabalarına yayılıyor. Bu sayede de çocuklar kendilerine güvenmeyi, sorumluluk almayı, paylaşmayı, kazanmayı ve kaybetme duygularını öğreniyorlar. Sonrasında da lise ve üniversite hayatlarında da spor yapmaya devam ediyorlar. Böylece sağlıklı bireyler yetiştirmiş oluyoruz” ifadelerini kullandı.


"Çocuklar için eğitimde spor kaçınılmazdır"
Antrenmanların çok zevkli geçtiğini kaydeden Aksoyak, "Evde de iyi anlaşan kardeşler. Burada da aynı maç içerisinde beraber mücadele ederek aynı amaç doğrultusunda çalışıyorlar. Buda onların birbirlerine kenetlenmesine fayda sağlıyor. Günümüz şartlarında okul hayatı çok uzun sürüyor. Evde özel dersleri ve dershaneleri var. Kardeşler evde bir arada vakit geçiremiyorlar. Burası onların en iyi vakit geçireceği yer oluyor. Bu sayede de birbirleri ile keyifli vakit geçirmesine yardımcı oluyoruz. Velilerde bu durumdan çok memnunlar. Çocuklarının biri başka bir branşla ilgilense onlar içinde çok yorucu oluyor. Hepsi aynı yere geliyorlar. Basketbol sevgisi ailecek onlara yerleşti. Kulüp olarak da koskoca bir aile olduk. Ailemizde her geçen gün büyüyerek devam ediyor. Yeni kardeşlerimiz geliyor. Çocuklar için eğitimde, sporda kaçınılmazdır. Önemli olan çocukların planlı ve programlı bir şekilde ikisini bir arada yürütebilmeleridir. Bu sayede hem sağlıklı hem zeki bireyler yetişmiş olacak" diye konuştu.

Dilara Coşkun: "Birbirimizi motive ederek çalışıyoruz"
Ağabeyi ve kardeşiyle beraber antrenmanlara katılan 16 yaşındaki Dilara Coşkun, “Antrenmanlar kardeşlerimle beraber daha güzel ve daha eğlenceli gidiyor. Birbirimizi motive ederek çalıştığımız için çok mutluyuz. Ben ağabeyimden özenerek başladım. Kardeşimde benden özenerek başladı. Bu şekilde ilerliyoruz” dedi. 10 yaşındaki Kaan Coşkun da, "Basketbolu seviyorum. İyi ki basketbol var. Basketbol çok güzel. Yaşıtlarımda isterlerse gelebilirler” şeklinde konuştu. Yavuz Coşkun da, “11 yıldır Hasan hocamın öğrencisiyim. 2011 yılında bu spora başladım. Basketbolu severek oynuyorum. Kardeşlerimle boş zamanlarımızda antrenmanlar haricinde basketbol oynarız. Sürekli onların maçlarını da takip ederim. Onlarda severek oynuyorlar. Ailecek bu sporu seviyoruz” ifadelerini kullandı. 17 yaşındaki İlkay Yiğit Dursun, “Antrenmanlar çok iyi gidiyor. Burası ban çok güzel şeyler kattı. Burada çok gelişim kat ettim” dedi. İlkim Dursun da, “Antrenmanlarımız güzel gidiyor. Basketbol olmazsa olmazımız gibi bir şey. Spor hayatımızın bir parçası olmalı. Spor yapmadan hayat çok boş geçiyor gibi oluyor. Bence herkes spor yapmalı” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Genç yaşta ortaya çıkan eklem ağrılarına dikkat Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Deniz Nur Yıldız: “Genç yaşta beliren eklem ağrıları mutlaka romatizmal yönden değerlendirilmeli” “Artritte erken teşhis olmazsa cerrahi yöntemlerle de normale döndürülemeyebilir”
YEREL HABERLER Genç yaşta ortaya çıkan eklem ağrılarına ...
MHP’li Özdemir: “Çiftçinin traktörü haciz edilmemeli”
YEREL HABERLER MHP’li Özdemir: “Çiftçinin traktörü haciz edilmemeli”
Yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren PKK'lı terörist yakalandı
YEREL HABERLER Yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren PKK'lı terörist ...
Kayserispor Gençlerbirliği'ni mağlup etti
YEREL HABERLER Kayserispor Gençlerbirliği'ni mağlup etti
Bellona Kayseri Basketbol Avrupa sınavında
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Basketbol Avrupa sınavında
Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji Antrenörü Harun Şahin: “Galibiyetle başlamak önemliydi”
YEREL HABERLER Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji Antrenörü Harun ...
Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel: "Kayseri'nin 3. Lig takımı olmaması ayıp"
YEREL HABERLER Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet ...
Hafif ticari araçtaki 1,5 milyon liralık 15 kilo eroini 'Athena' buldu 
YEREL HABERLER Hafif ticari araçtaki 1,5 milyon liralık 15 kilo ...
Kayseri'de 1.5 milyon TL' değerinde eroin ele geçirildi Saniye saniye milyonluk uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Kayseri'de 1.5 milyon TL' değerinde eroin ele ...
(Özel) “Doğal aşı balık" Balıkçı Mehmet Boran: “Bağışıklık sistemini güçlendirecek yiyeceklerin başında balık geliyor”
YEREL HABERLER (Özel) “Doğal aşı balık" Balıkçı Mehmet ...
3 FETÖ/PDY sanığına toplamda 11 yıl 3 ay hapis
YEREL HABERLER 3 FETÖ/PDY sanığına toplamda 11 yıl 3 ay hapis
Melikgazi Belediyesi'nde iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyesi'nde iş sağlığı ve güvenliği ...
ERÜ’ye Hayırsever Desteği
YEREL HABERLER ERÜ’ye Hayırsever Desteği
Talas'ta İngilizce yabancı dil kursları başladı
YEREL HABERLER Talas'ta İngilizce yabancı dil kursları başladı
Büyükkılıç'tan sanat ve mesleki eğitim kurslarına ziyaret
YEREL HABERLER Büyükkılıç'tan sanat ve mesleki eğitim kurslarına ...
E-38 Sanat Sergisi açıldı
YEREL HABERLER E-38 Sanat Sergisi açıldı
Büyükşehirde dikilen çiçek sayısı 10 milyona ulaştı
YEREL HABERLER Büyükşehirde dikilen çiçek sayısı 10 milyona ulaştı
Anne adaylarının Covıd-19’a karşı ekstra korunması gerekiyor
YEREL HABERLER Anne adaylarının Covıd-19’a karşı ekstra korunması ...
Tamer: "Baki Ersoy'u alkışlarım ama Çetin Arık hak etmiyor"
YEREL HABERLER Tamer: "Baki Ersoy'u alkışlarım ama Çetin Arık hak ...
Kayserispor 12 puan hedefliyor Berna Gözbaşı: "Zorlu maçlar oynayacağız"
YEREL HABERLER Kayserispor 12 puan hedefliyor Berna Gözbaşı: "Zorlu ...
Melikgazi'de asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
YEREL HABERLER Melikgazi'de asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ...
Aydemir'den 'KDV' indirimi talebi Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir: "Birçok üründe KDV oranı yüzde 1 olarak devam ederken, bizim sektörde yüzde 8’e çıkması erken"
YEREL HABERLER Aydemir'den 'KDV' indirimi talebi Lokantacılar ve ...
Ayhan Avcı: “Ekonomik olarak çok zor durumdayız” “Borç para ile maçlara gidiyoruz”
YEREL HABERLER Ayhan Avcı: “Ekonomik olarak çok zor ...
Talas’ta asfalt çalışmaları hız kesmiyor
YEREL HABERLER Talas’ta asfalt çalışmaları hız kesmiyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.