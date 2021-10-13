Başkan Palancıoğlu’ndan öğrencilerle İngilizce söyleşi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencilerinin kariyer dersine katılarak öğrencilerle İngilizce söyleşi yaptı.

Öğrencilerle İngilizce sohbet ederek, gelecek planlarına dair tavsiyelerde bulunan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Öğrencilerimize farklı bir vizyon katmak ve bir dilin ne kadar önemli olduğunu anlatmak istedim. Yurtdışındaki imkânlardan bahsettim. Yabancı dili veya ilgileri olan bir şeyi en iyi şekilde öğrenmelerini tavsiye ettim. Güzel bir deneyim oldu. Rabbim tüm öğrencilerimize hayırlı yazgılar yazsın, başarılar, muvaffakiyetler versin. Sağlık ve huzur içinde güzel konumlara gelsinler. Çünkü gençlerimizin iyi konuma gelmesi öncelikle aile, daha sonra da toplum için çok önemli bir değer olacaktır. Bu ülkenin geleceğini sizlere teslim edeceğimiz için eğitim sektörü ile alakalı çok yoğun bir gayret sarf ediyorum. Ülkenin birlik ve beraberliğinin korunmasında ve devam etmesinde gençlerimize çok iş düşüyor. Türkiye’nin geleceği iyi olacaksa bu gençlerimizin elinde. Bu kapsamda gençlerimizin de enerjisi ve karşılıklı sohbetiyle çok güzel bir söyleşi yaptık. Kıymetli öğretmenlerimiz ve genç kardeşlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Öğrencilerin kendisine sorduğu sorulara yanıt veren Başkan Dr. Palancıoğlu, söyleşi sonrası öğrencilerle sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

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