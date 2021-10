Lise öğrencileri ilkokuldaki miniklere pasta yapıp, ebru sanatını öğretti Öğrencilerle ebru yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar: "Çocukları güldürmek, onları mutlu etmek bizi de keyiflendiriyor"

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meslek lisesi öğrencileri, kırsal bölgelerdeki ilkokullarda eğitim gören kardeşleri için pasta yapıp, ebru sanatını uygulamalı olarak gösterdi.

TÜBİTAK ile geliştirilen proje kapsamında Kocasinan ilçesinin kırsal bölgelerinde bulunan okullarda çeşitli etkinlikler düzenlenerek öğrencilerin okula daha kolay uyum sağlaması hedefleniyor. Ayrıca meslek lisesi öğrencileri de etkinliklerde eğitim aldığı alanlarda pratik yapma imkanı buluyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, meslek lisesi öğrencileri ile birlikte Güneşli İlkokulu'nu ziyaret etti. Etkinliklerde meslek lisesi öğrencileri pasta yapıp ilkokul öğrencilerine dağıtırken, aynı zamanda ebru yaparak çocukların güzel vakit geçirmelerini sağladı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da öğrencilerle birlikte ebru yaparken, öğrencilerin saçını da kesti.

Çocukları mutlu görmenin kendilerini de keyiflendirdiğini aktaran Başkan Çolakbayrakdar, "Güneşli Mahallesi'ndeyiz. Her hafta olduğu gibi köylerimizi, çocuklarımızı milli eğitimimizle birlikte TÜBİTAK Projesi çerçevesinde gezmeye devam ediyoruz. Burada hem meslek lisesi öğrencilerimiz pratik yapma imkanı bulurken, bir diğer taraftan da köylerdeki çocuklarımızı değişik etkinliklerle hem eğlendiriyor, hem yüzlerini güldürüyor. Pastacılık bölümündeki çocuklarımız yapmış oldukları pastalarla, kuaförlük bölümündeki gençlerimiz el becerilerinin gelişmesiyle, diğer taraftan çocuk gelişimindeki çocuklarımız da oyunlarıyla çocuklarımıza farklı bir gün yaşatıyorlar. Bu noktada herkesin yüzü gülüyor. Çocuk gülünce dünyanın yüzü güler. Çocukları güldürmek, onları mutlu etmek bizi de keyiflendiriyor. Geldiğimizde bu ortamı görünce hem kendimiz hem de ardından gelen günümüz de bu motivasyonla daha verimli geçiyor. Çocuklarımızın yüzünü güldürmek noktasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.



Her hafta bir okul

Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ise, ilçe olarak çocukları geleceğe hazırlamak için tüm imkanları seferber ettiklerini belirtti. Emeği geçenlere teşekkür eden Karaköse, "Meslek lisemizin TÜBİTAK Projesi. Kocasinan Belediyemizin desteğiyle tüm ilçe genelinde her hafta bir kırsal okulumuzda yapıyoruz. Enerji çok yüksek, motivasyon çok yüksek. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızı bu motivasyonla geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu enerji bizim için çok değerli. Çocuklarımızı geleceğe hazırlamak için ilçe olarak tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız" şeklide konuştu.

Güneşli İlkokulu öğrencileri, etkinlikler kapsamında gönüllerince eğlendi. Etkinlik sonunda Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar çocuklarla sohbet ederek, çeşitli hediyeler dağıttı.

