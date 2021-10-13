Motosiklet hırsızı çaldığı motorla gezerken yakalandı

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 9 ayrı motosiklet hırsızlığı yapan bir şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarında Kayseri’de son 1 ay içerisinde meydana gelen 9 ayrı motosiklet hırsızlığı şüphelisi O.K., çaldığı motosikletle gezerken Kocasinan ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Çalınan motosikletler sahiplerine teslim edilirken gözaltına alınan O.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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