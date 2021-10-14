Kayseri'de yarış atlarını taşıyan kamyonet devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde, yarış atlarının taşındığı kamyonet, refüje çarparak devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kamyonetteki 2 attan 1'i ise öldü.
Kaza, saat 05.00 sıralarında, kuzey çevre yolunda meydana geldi. Yarış atlarını taşıyan Fatih Çelik (35) yönetimindeki 16 U 0609 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, refüje çarparak devrildi. Kazada sürücü Fatih Çelik ile araçtaki Hilal Bikeç (50) hayatını kaybederken, Baver Fahrioğlu (30) ise yaralandı. Kamyonette taşınan 2 yarış atından 1'i de öldü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yaralı Fahrioğlu, Kayseri Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı. Çelik ve Bikeç'in cansız bedenleri ise otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ
2021-10-14 10:06:19
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.