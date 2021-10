Bölgesel Amatör Lig kura ve fikstür çekimi yapıldı 1. Haftada Yahyalıspor ile Kayseri Emar Grup FK karşılaşacak

20212022 sezonu Bölgesel Amatör Lig kura ve fikstür çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

Bölgesel Amatör Lig 3.Bölge 3.Grupta Kayseri’yi Talasgücü BElediyespor, Kayseri Emar Grup FK, Yahyalıspor ve DEvelispor takımları temsil edecek. 30 Ekim’de başlayacak olan Bölgesel Amatör Lig’in 1.haftasında Kayseri derbisinde Yahyalıspor ile Kayseri Emar Grup FK karılaşacak. Develispor ilk maçında ise evinde Suvermez Kapadokya'yı konuk edecek. Talasgücü Belediyespor ise deplasmanda Kahramanmaraş ekibi Abdulvahabi Gazispor'a konuk olacak.

TFF Başkan Vekili ve Amatör İşler Kurulu Başkanı Ali Düşmez tarafından gerçekleştirilen bölge ve grupların kura ve fikstür çekimi töreninde TFF Malatya Bölge Müdürü ve BAL Koordinatörü Fahrettin Eserdi, TASKK Genel Başkan Yardımcıları Cahit Erdem, Şener Aydın ve Remzi Ay ile MHK Üyesi Ahmet Erdoğan katıldı.



20212022 Sezonunda BAL'da 260 takım mücadele edecek

20212022 sezonunda BAL, her biri üç ayrı gruptan oluşan 9 bölgede toplam 27 grupta 260 takımın katılımıyla oynanacak. 6 ve daha fazla takımla temsil edilen İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa, Ankara, Diyarbakır, Manisa ve Trabzon illeri birden fazla, beş ve daha az takımla temsil edilen iller ise aynı grupta yer aldı. Grup müsabakaları çift devreli lig usulüne göre yapılacak. Her bölgede grup birincisi olan 3’er takım, kendi bölgelerindeki grup birincileri ile tarafsız bir sahada tek devreli lig usulüne göre karşı karşıya gelecek. Bölge Birinciliği Play Off müsabakaları sonunda 9 takım TFF 3. Lig’e çıkmaya hak kazanacak. 20212022 sezonu Bölgesel Amatör Lig’de grup müsabakaları 3031 Ekim 2021 tarihlerinde başlayacak ve 27 Mart 2022 tarihinde sona erecek. Bölge birinciliği müsabakaları ise 917 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek. Bölgesel Amatör Lig Statüsü, önümüzdeki günlerde TFF Yönetim Kurulu’nun onayından sonra ilan edilecek.



1.Hafta maç programı şu şekilde;

YahyalısporKayseri Emar Grup FK

Abdulvahabi Gazispor Talasgücü Belediyespor

DevelisporSuvermez Kapadokyaspor

ÜrgüpsporElbistanspor

Andırın Yeşildağspor Sivas Cumhuriyet Üniversitesi GSK

