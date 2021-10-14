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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

15 TEMMUZ Şehitler Parkı'nda sona gelindi

İHA

15 TEMMUZ Şehitler Parkı'nda sona gelindi

15 Temmuz Şehitler Parkı’nda incelemede bulunan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, sona gelinen çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını söyledi.
Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda çalışmalar son hızıyla sürüyor. 30 bin metrekare alana sahip olan parkta birim amirleriyle birlikte incelemede bulunan başkan Özdoğan, 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda sona gelindiğini söyledi. Park içerisinde çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Özdoğan parkın baştan aşağı yenilendiğini belirtti. İlçede gerek altyapı gerekse üstyapı çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü belirten Başkan Özdoğan yaptığı açıklamada; “Çalışmaların tamamlanmasının ardından burada ilçemiz meydanında bulunan 30 bin metrekare alana sahip 15 Temmuz Şehitler Parkımız, Kadın ve Gençlik Merkezi, Hacılar Kafe ve Halit Özkaya Kütüphanesi ile birlikte yeni yaşam alanı olacak. Burası ilçemiz meydanında bulunan güzel bir proje, çalışmalarda sona gelindi. Yeni bir görünüme kavuşacak ve daha da fonksiyonel hale gelecek olan bu park için başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç olmak üzere tüm ekibine, ilçemiz halkı adına teşekkür ediyorum” dedi.

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