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Kayseri Üniversitesi’nin 2021-2022 Akademik Dönemi Açış Dersi Gerçekleştirildi

İHA

Kayseri Üniversitesi’nin 2021-2022 Akademik Dönemi Açış Dersi Gerçekleştirildi

Kayseri Üniversitesi’nin (KAYÜ) 20212022 Akademik Dönemi Açış Dersi etkinliği kapsamında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya 'Ahilik Değerleri ile Günümüzü Anlamak' konulu, Kayseri 2021 Yılı Ahisi, İşadamı ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Nevzat Özhamurkar da 'Yaşayan Ahi' konulu açış dersi verdiler.
Üniversitenin 15 Temmuz Yerleşkesindeki Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Yardımcısı Şemseddin Erkaya, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Mercan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Derviş Boztosun ile Prof. Dr. Semra Aksoylu, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Okan Karahan, Genel Sekreter Mehmet Akkuş, Genel Sekreter Yardımcısı Öğr. Gör. Seyfettin Kaan Altınkaynak ile üniversitenin senato mensupları, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı ile başlayan açış dersi etkinliğinde Kayseri Üniversitesinin tanıtım filmi izletildi. Açılış konuşmalarında Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, yüz yüze eğitimin yeniden başlaması ile davetlilerle, öğrencilerle bu tür etkinliklerde salonlarda yeniden beraber olmaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydetti ve düzenlenen etkinliğe katılım sağlayan herkese teşekkür etti. Kayseri Üniversitesi’nin misyonun ifadesinde de belirtildiği üzere uygulama ve proje odaklı, iş dünyası ile bütünleşen, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan, nitelikli eğitimöğretim hizmetleri ile nitelikli insan kaynağı yetiştiren bir üniversite olmasının yanı sıra kadim kültürümüz ile geleneksel değerlerimize sahip çıkan, öz unsurlarımıza yönelik farkındalık oluşturan bir üniversite olduğunu kaydeden Rektör Karamustafa, “1200’li yıllarda Ahi Evran tarafından kurulan bir esnaf dayanışma teşkilatı olan Ahilik, kardeşliği, cömertliği, yiğitliği, fedakârlığı, doğruluğu, dürüstlüğü, ahlakı, sanatı, aklı ve bilimi esas alır. Esnafın kurallarını ortaya koyan başarılı bir sistem olan Ahilik, ticarette doğruluğu emir kılar. Günümüzün esnaf odalarına benzer bir işlevi olan Ahilik, bütün güzel özelliklerin birleştiği bir düzendir. Biz Kayseri Üniversitesi olarak Ahiliğe büyük önem vermekteyiz. Özellikle mezuniyet törenlerinde bizim kültürümüzde hiçbir olmayan uygulamaların yerine, bizim kadim kültürümüzün ve Anadolu irfanının önemli bir parçası olan Ahilik kültüründen gelen şed kuşatmayı mezuniyet törenlerimizde yaşatmaya çalışmaktayız. Biz biliyoruz ki öğrencilerimize mezuniyet törenlerin bağladığımız bu kuşak, bilgelik kuşağıdır, tecrübe kuşağıdır, sadakat kuşağıdır ve sabır kuşağıdır. Devlete, millete, bayrağa, ana ve babaya, kadim değerlere bağlılığın bir göstergesidir. O yüzden biz şed kuşatmayı önemsiyoruz ve bu konuda farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise yaklaşık 6 bin yıl öncesine dayalı tarihi geçmişe sahip olan Kayseri’nin, Makarrı Ulema ve Makarrı Evliya yani âlimler şehri ve evliyalar şehri olarak bilindiğini hatırlattı ve “Kadim kentimizde yükseköğretimin temeli 1206 yılında kurulan Gevher Nesibe Şifahanesi ve Medresesi ile atıldığı bilinmektedir. Dünyanın ilk tıp fakültesi olarak da bilinen Gevher Nesibe Şifahanesi ve Medresesi, 1890 yılına kadar hizmet verdi. Cumhuriyet döneminde ise 1969 yılında Hacettepe Üniversitesi’ne bağlı olarak Gevher Nesibe Tıp Fakültesi açılırken, 1977 yılında kurulan Kayseri İşletme Fakültesi ile 1978 yılında kurulan Kayseri Üniversitesi, ilk fakülteleri olmuşlardır. Günümüzde ise dört fakülte ve on bir meslek yüksekokulu ile 2018 yılında kurulan Kayseri Üniversitesi’nin bünyesine 2020 yılında yeni kurulan Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin de dâhil edilmesiyle fakülte sayısı beşe yükseldi. Bugün Kayseri Üniversitemiz, beş fakülte, on bir meslek yüksekokulu, bir lisansüstü enstitü ve dokuz uygulama ve araştırma merkezi ile öğrenci sayısı açısından Kayseri şehrinin ikinci büyük üniversitesi olarak faaliyetlerini sürdürüyor” diye konuştu.
Konuşmasında öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’mizin kültürü ile bezenin. Seyyid Burhanettin Hazretlerini, Gevher Nesibe Sultanı, Hunat Hatun’u, Mehmet Melikgazi Hazretlerini, Davud El Kayseri’yi tanıyın. Hayırsever kültürü ile tanışın, ben değil biz anlayışı ile buluşun. Biz sizlerin istikbali için kaygı güderken, sizler de ailenize, anne ve babanıza sahip çıkın, arkadaşlarınızı iyi seçin, eğitiminizden asla taviz vermeyin. Kalbinizi hep temiz tutun, kalbinizde hep birlik, beraberlik, barış, sevgi, saygı ve dayanışma duyguları olsun. Sizler bizim geleceğimizsiniz ve bizlerin en büyük gücüsünüz. Eğitim çok önemli, sizler ne kadar donanımlı olursanız, sizler geleceğe yönelik alt yapıyı oluşturacak çalışmalarda yer alarak destek olursanız, biz kazanırız, aileniz kazanır, millet kazanır ve dünya insanlığı kazanır. Kayseri Üniversitemizin değerli akademik ekibi sizlere çok kıymetli ve başarı dolu bir eğitim vereceğinden kuşkumuz yoktur” şeklinde konuştu. Açılış konuşmalarının ardından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya “Ahilik Değerleri ile Günümüzü Anlamak” konulu açış dersinde Anadolu’da ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran’ı anlattı. Rektör Karakaya, “Ahi Evran, devrin ünlü alimlerinden dersler almış, iyi bir eğitim görmüş bir alimdir. Ahi Evran, Ahilik teşkilatının kuruculuğu dışında devrinin önemli bir filozofu, fikir ve dava adamı olarak karşımıza çıkmaktadır” dedi. Ahiliğin bir düzenin, nizamın, intizamın adı olduğunu belirten Rektör Karakaya, ahilik öğretisinin iyi bir esnaf ve iyi bir insan olmayı tarif ettiğini söyledi.
Kayseri 2021 Yılı Ahisi, işadamı ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Mustafa Nevzat Özhamurkar da “Yaşayan Ahi” konulu açış dersinde Kayseri’de yükseköğretimin başlangıcı ve o dönem Kayseri’de yükseköğretim için yapılanlar hakkında bilgiler verdi. Ahilik kültürü ile yaptıkları iş hayatından anılarını da anlatan Özhamurkar, esnaflıkta doğruluğun, dürüstlüğün verilen sözün önemine dikkat çekti ve eğer bir hedefe ulaşılmak isteniyorsa mutlaka doğru olunması gerektiğini ifade etti. Açış dersinin ardından konuşmacılara plaket takdimi yapıldı ve toplu fotoğraf çekiminden sonra açış dersi etkinliği sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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