Koronavirüse yakalanan 5 yaşındaki Emir, bir haftadır tedavi görüyor



Yasin DALKILIÇHarun Reşit SERBEST/KAYSERİ, (DHA)KIRŞEHİR'de koronavirüse yakalanan 5 yaşındaki Emir Şanlı bir haftadır Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyor. Akciğerlerinde virüs tutulumu görülen Emir´in 5 gün yoğun bakım servisinde kaldığını belirten Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Binnaz Çelik, "Delta varyantı çocuklarda da etkili oluyor. Bunlardan birisi olan Emir, entübe seviyesine kadar soluğu gitmişti. Yaptığımız tedavi ile hayata yeniden tutunmasını sağladık. Özellikle çocuklarda da ölüme neden olabilecek Delta varyantına karşı aileler çocuklarını maskesiz sokağa çıkarmasın" dedi.

Kırşehir'de koronavirüse yakalanan Şanlı ailesi evde karantinadayken, bir hafta önce çocukları Emir yüksek ateş, nefes darlığı ve öksürük şikayetiyle Kırşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada koronavirüs testi pozitif çıkan Emir Şanlı, Kayseri Şehir Hastanesi´ne sevk edildi. Akciğerlerinde virüs tutulumu görülen küçük emir, çocuk yoğun bakım servisine alındı. Entübe seviyesine gelen Emir, doktorların yoğun tedavi programı ile yeniden hayata tutundu. 5 gün yoğun bakımda kalan Emir Şanlı, durumunun iyiye gitmesi üzerine çocuk servisine alındı.

Delta varyantının çocuklarda etkili olduğunu söyleyen Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Binnaz Çelik, "Emir, 5 yaşında ve Kırşehir'den bize sevk ile geldi. Emir'in akciğerinde tutulum vardı. Hastamız geldiğinde solunum sıkıntısı vardı, çektiğimiz akciğer tomografisinde ciddi bir virüs tutulumu bulunuyordu. Emir'e önce oksijen desteği sağladık, yetmeyince yüksek dozlu oksijen sağladık. Hasta ilk 3 gün ciddi bir solunum problemi yaşadı. Hatta entübasyon seviyesine geldi. Yaptığımız tedavi ile hastamızda düzelme yaşandı. Hastamızı durumunun daha iyiye gitmesi ile yoğun bakımdan çıkararak pandemi servisine aldık. Şu an genel durumu iyi ancak bu yaşta bu kadar ağır akciğer tutulumu nadir görülen bir durum diye biliyoruz. Delta varyantında da ciddi akciğer tutulumu olan hastalar görüyoruz" diye konuştu.

'DELTA VARYANTI ÇOCUKLARDA ETKİLİ OLDU'

Çocukların virüs tespitinde temas öyküsünün çok önemli olduğunu söyleyen Çelik sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuklarda virüs için anne ve babanın aşılanması çok önemli. Aile bireyleri aşılı değilse virüsün çocuklara geçmemesi için çok daha dikkat edilmeli. Aşılılar hastalığı grip nezle gibi geçiriyor. Ancak, aşısızlar solunum sıkıntısı ile çok daha zor geçiriyor. Aşısızlar koronavirüse yakalanıp hasta olduklarında 'Ben bunu daha önce hiç yaşamadım' diyorlar. Çocuklarda koronavirüs nedeniyle ölüm görülebilir. Delta varyantından önce hastalık çocuklarda daha hafif geçiyordu ama Delta varyantı çocuklarda da etkili oldu. Şu an bizde aktif yoğun bakımda 4 çocuk tedavi görüyor."DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ-Harun Reşit SERBEST

2021-10-14 11:43:21



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