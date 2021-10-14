Husumetli bacanak kurşun yağdırdı

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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir şahıs aralarında husumet olduğu iddia edilen bacanağına kurşun yağdırdı.

İlçeye bağlı Mithatpaşa Mahallesi Erkilet Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, aralarında uzun süredir husumet olan iki bacanak arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan Ü., üzerinde bulunan tabanca ile bacanağı İsmail A.’ya 3 el ateş ederek kaçtı. İsmail A. dizine isabet eden kurşunla yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Dizinden yaralanan adam sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de bacanağını vurup kaçan Hasan Ü.’yü kısa sürede suç unsuru tabanca ile yakaladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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