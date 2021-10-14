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Yahyalı'da 50 milyon TL'lik yatırımlar açıldı Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: "İmkanlar ölçüsünde Kayseri’de yaşayan bütün vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacağız" Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: "Kırsalı olmazsa olmaz olarak görüyoruz"

İHA

Yahyalı'da 50 milyon TL'lik yatırımlar açıldı Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: "İmkanlar ölçüsünde Kayseri’de yaşayan bütün vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacağız" Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: "Kırsalı olmazsa olmaz olarak görüyoruz"

Yahyalı'da toplam bedeli 50 milyon TL olan hizmetler, "Kırsal Mahalleler Toplu Açılış Töreni" ile birlikte açıldı. Törende konuşan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "İmkanlar ölçüsünde Kayseri’de yaşayan bütün vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacağız" derken, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, "Kırsalı olmazsa olmaz olarak görüyoruz" dedi.

Yahyalı ilçesine bağlı Delialiuşağı Mahallesi’nde düzenlenen törene, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, AK Parti ve MHP ilçe başkanları, bürokratlar ve daire başkanları ile davetliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını yapan Gazeteci ve Delialiuşağı Köyü Yardımlaşma Derneği Başkanı Rifat Açıkgöz, "Ben burada doğup büyüdüm. Çok şükür, yıllardır sıkıntısını çektiğimiz suya bugün kavuşmuş olduk. Buradan Delialiuşağı’nın, Yeşilköy’ün suya kavuşmasında emeği geçen Cumhurbaşkanımıza, Valimiz Şehmus Günaydın’a, Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a, Yahyalı Belediye başkanımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Biz devlet dedik, millet dedik ve hizmet etmeye ant içtik. Onun için devlet bizim baş tacımız. İyi ki Türkiye Cumhuriyeti ve yöneticileri varlar. Her zaman var olsun. devletimiz ve milletimiz bir olsun" dedi.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla yüzde 70’lik kısmı Kayseri Büyükşehir Belediyesi KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından, yüzde 30’luk kısmı Valilik ve YİKOB tarafından finanse edilen Delialiuşağı ve Yeşilköy Su Deposu ve Şebeke Yapımı için 15 milyon 118 bin 93 TL harcama yapılarak iki mahallemizin su sıkıntısı giderildi. İlçemiz adına sizlere yürekten teşekkür ediyorum, her ikinizde su gibi aziz olasınız. Her yağmur yağışında elimiz yüreğimizde olan, can ve mal güvenliği açısından tehlikeli olan Çamlıca yolunu iptal ederek, yeniden Dönbere istikametinden 19 kilometre uzunluğunda 21 milyon TL harcama yapılarak sathi kaplama yaptınız, yürekten teşekkürümüz var. Büyükçakır mahallemize 5 milyon 51 bin 933 TL’lik Arıtma Tesisi yaptırdınız. Geleceğimiz olan gençlere 2 adet Spor Toto Başkanlığı, 9 adet Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ve 1 tanesi de Yahyalı Belediyemiz tarafından yapılmak üzere 4 milyon 800 bin TL’lik 12 adet halı saha yaptırdınız, gençlerimiz adına yürekten teşekkür ediyoruz. Sayın Valim sel felaketinden zarar gören Kapuzbaşı Cami yerine zatıaliniz başta olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız, Yahyalı Belediyemiz ve hayırsever iş adamlarımızın desteğiyle 2 milyon 600 bin TL’lik yeniden bir cami, Kur’an Kursu’nu barındıran Kapuzbaşı Camisi yaptırdınız. Birçok dualar aldığımız 17 adet içerisinde sağlık evi, muhtarlık ve toplantı salonu bulunan mahalle konaklarının bedeli ise 1 milyon 700 bin TL ile tüm mahallelerimize hayırlı olsun. 25 adet 500 bin TL’lik Çocuk Oyun Parkı da yavrularımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç: "Kırsalı olmazsa olmaz olarak görüyoruz"
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, kırsalı olmazsa olmaz olarak gördüklerini ifade ederek, "Onun için burada telaffuz edilen rakamların hiçbir öneminin olmadığını, sizlere ne yapsak az olduğunu paylaşmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize adeta talimat olarak verdiği ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ sözü çok önemli. Birliğin, beraberliğin bereketini yaşıyoruz. O açıdan bakanlarımızla, milletvekillerimizle, kamu kurum ve kuruluşlarımızla, valiliğimizle, alt yapı kuruluşlarımızla en güzel hizmetleri veriyoruz, bir bereketi ve huzuru yaşıyoruz. Elhamdülillah, Kayseri’miz bir başka güzel. Hep söylüyoruz 5 üniversitesi var, 1600 tane endüstri merkezi var. Diyeceksiniz ki ‘bunlar bizi neden ilgilendirir?’, hepimizi ilgilendirir. Buraya gelirken gördüm, rüzgârgüllerini dönerken gördükçe göğsüm kabardı, güneş enerjisini gördükçe keyif aldım, hidro elektrik santrallerini gördükçe göğsüm kabardı, maden araçlarını gördükçe içim sevinç doldu. Enerjinin adeta merkezi haline gelmiş olan bir bölgeden bahsediyoruz. Çukurova’ya geçiş noktasında, Niagara Şelalesi’nin bir başka versiyonu diye nitelendirilen Kapuzbaşı Şelaleleri gibi değerimiz var, Aladağlar gibi bölgemiz var, ormanlarımız var. Bütün bu güzellikleri bağrında barındırırken, biz Yahyalı’yı hizmetlerimizle buluşturup, bu güzel insanları bölgesinde daha yaşanılabilir hale getirmek görevimiz olmalıdır. Eğitim, sağlık, alt yapıyla ilgili çalışmaları yapacağız ki insanların gereksiz yere şehir merkezlerine yoğunlaşma ümidi ile yaşaması değil, aksine bu topraklarda yaşamayı ilke edinmesi, toprakları ile buluşması, üretmesi, keyif alması ve sağlıkla yaşaması bizler için önemli. Allah, emeği geçenlerden razı olsun. Biz şunu biliyoruz, Kayseri Büyükşehir Belediyesi 16 ilçeyle el ele vermek suretiyle, adeta dayanışarak, birini ötekine tercih etmeden, ötekileştirmeden ihtiyacı neyse onu yapmaya çalışıyoruz. 16 kardeşimi bağrıma basıyorum, 16 kardeşimizle el ele yolumuza devam ediyoruz. Aynı şekilde Valiliğimiz, sağ olsun Sayın Valimiz başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarıyla destek veriyor, bizlerin sorunlarını aşma yönünde gayret gösteriyor, öyle olunca hizmetler ortaya çıkıyor” diye konuştu.

"İmkanlar ölçüsünde Kayseri’de yaşayan bütün vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacağız" diyen Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da, "Bu yapılanları ve bu eserleri ortaya koymak bizim görevimizdir. Bunları yapmadığımız zaman görevimizi yapmamış oluyoruz. Bunları yaptığımız zamanda ekstradan bir şey yapmamışızdır. Buraya ilk geldiğimde buranın su ihtiyacı olduğu ifade edildi. Burada yine aynı şekilde yolun kenarında araçları durdurup yürüyerek geldik ve vatandaşlarımızla sohbet edip dertlerini dinledik. Çıktık ve diğer mahallelerimizi de ziyaret ederek bu işi en kısa zamanda nasıl başlatırız diye çalışmalara başladık. Valiliğimiz, Büyükşehir belediyemiz ve Yahyalı Belediyemiz ile büyük bir gayretle bu eser tamamlandı. Bizler imkanlar ölçüsünde Kayseri’de yaşayan bütün vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu imkanları bizlere sunan Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ve milletvekillerimize, yerel yöneticilerimize teşekkür ederim. Kayseri olarak bizler her zaman üreten ve birçok alanda gelişmek için çaba gösteren bir anlayışa sahibiz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek yeni yatırımların açılışı yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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