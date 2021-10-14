Kayseri'de yarış atlarını taşıyan kamyonet devrildi: 2 ölü, 1 yaralı (2)

Norveç'te oklu saldırı: Çok sayıda ölü var

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KAZADA ÖLEN ANTRENÖR VE ATIN SAHİBİ, YARIŞTAN DÖNÜYORMUŞ

Kayseri'de, yarış atlarının taşındığı kamyonetin refüje çarparak, devrildiği kazada hayatını kaybeden Fatih Çelik'in antrenör, Hilal Bikeç'in ise yarış atının sahibi ve nakliyeci olduğu öğrenildi. Elazığ'daki 40'ıncı Yıl Yarışları'na katılan ekibin, yarış sonrası Kocaeli'de düzenlenecek başka at yarışına katılmak için yola çıktığı belirtildi. Hilal Bikeç'in Mersin'in Tarsus ilçesinde, Fatih Çelik'in ise Gümüşhane'de toprağa verileceği öğrenildi. Kazada yaralanan Baver Fahrioğlu'nun ise sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Öte yandan at yarışı tutkunu Hilal Bikeç ve Fatih Çelik'in, 3 hafta önce yapılan yarışlarda 'King Bora' isimli atlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdiği ortaya çıktı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST

2021-10-14 16:18:00



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