Kalp hastasının imdadına helikopter ambulans yetişti

Norveç'te oklu saldırı: Çok sayıda ölü var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kalp rahatsızlığı olan vatandaş, helikopter ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

İlçede yaşayan ve kalp rahatsızlığı tedavisi gören 73 yaşındaki D.M. için helikopter ambulans görevlendirildi. Helikopter ambulans, D.M.'yi Pınarbaşı Devlet Hastanesi'nden alarak Kayseri Şehir Hastanesi'ne nakletti. D.M.'nin tedavisi devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.