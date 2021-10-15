Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobildekiler 20 kilometre kaçabildi

Norveç'te oklu saldırı: Çok sayıda ölü var

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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü ile yanında bulunan 2 arkadaşı, yaklaşık 20 kilometre süren takip sonucu yakalandı. Otomobildekilerin kaçtıkları sırada yola uyuşturucu madde attıkları belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesinde 38 DSB 19 plakalı otomobilin içerisinde uyuşturucu içildiği ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, otomobili durdurmak istedi. Otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan 2 arkadaşı, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 20 kilometre boyunca kaçan şüpheliler, Esentepe Mahallesi Ömürlü Sokakta durdurularak, yakalandı. 3 kişinin kaçmaya çalıştığı sırada yola uyuşturucu madde attığı belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemede sürücünün ehliyetsiz olduğu da tespit edildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, polis merkezine götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-10-15 00:11:16



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