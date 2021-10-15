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Katilin yakalanması için yardım istedi, katil kendisi çıktı Kayseri'deki cinayet 7 yıl sonra aydınlatıldı Cinayet dedektifleri katilin yakalanması için 6 ay iz sürdü Katil, faili meçhul cinayetin çözülmesi için Müge Anlı'ya çıkmış

İHA

Katilin yakalanması için yardım istedi, katil kendisi çıktı Kayseri'deki cinayet 7 yıl sonra aydınlatıldı Cinayet dedektifleri katilin yakalanması için 6 ay iz sürdü Katil, faili meçhul cinayetin çözülmesi için Müge Anlı'ya çıkmış

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 2014 yılında tüfekle vurularak öldürülen Cemal Uzun'un katilinin, kardeşi olduğu ortaya çıktı. 7 yıl önce verdiği röportajda dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den ağabeyinin katilinin bulunmasını isteyen kardeş, ayrıca faili meçhul cinayetlerin işlendiği Müge Anlı'nın programına da çıkarak ağabeyinin katilinin bulunmasını istemiş.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Palas kasabasında 2014 yılının Haziran ayında meydana gelen olayda, Cemal Uzun, tüfekle vurularak hayatını kaybetti, kızı A.U. ise bıçaklanarak ağır yaralandı. Bir süre sonra röportaj veren aile üyeleri, evin içine maskeli ve elinde tüfekle birinin girdiğini, Cemal Uzun'u öldürdükten sonra ziynet eşyası alarak kayıplara karıştığını söyledi. Aradan geçen 7 yılın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri dosya üzerinde çalışmalara başladı.

İfadeler çelişti, katil zanlısı ortaya çıktı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği, olayın aydınlatılmasına yönelik özel ekip görevlendirdi. 6 ay boyunca olayın meydana geldiği Palas Kasabasında teknik ve fiziki takip yürüten cinayet dedektifleri, olay tarihinde alınan ifadelerin ayrıntılı incelemedi ve olay anında ikamette bulunan aile fertlerinin ifadelerinin aşırı şekilde çeliştiğini ve tutarsız olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmada, maktul Cemal Uzun'un aile içerisinde meydana gelen kavga nedeniyle kardeşi Nuri Uzun tarafından tüfekle öldürüldüğü tespit edildi. Katil zanlısı Nuri Uzun, eşi ve maktul Cemal Uzun'un eşi gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından geçirildikleri sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edildi.

Katil, Cumhurbaşkanından yardım istemiş
Cinayeti itiraf eden kardeş katili Nuri Uzun, olayın ardından verdiği röportajda cumhurbaşkanından katilin bulunması için yardım istedi. Uzun konuşmasında, "İki hafta oldu, daha bir sonuç yok. Katilin bulunmasını istiyoruz. Katil dışarıda olabilir, hiçbir şey yapılmıyor. En kısa zamanda katilin bulunmasını istiyoruz. Cezasını çeksin, başkasının da canını yakmasın. Bütün köylü tedirgin. Bunun yakalanması şart" dediği ortaya çıktı. Ağabeyini öldüren Uzun'un, ayrıca katilin yakalanması için faili meçhul cinayetleri araştıran Müge Anlı'nın sunduğu programa da katıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Dedektifler faili meçhul cinayetleri çözmeye devam ediyor
Öte yandan, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince kurulan özel ekipler, kentte çeşitli yıllarda meydana gelen faili meçhul cinayetleri çözmeye devam ediyor. Ekipler daha önce, 5 bin TL'sini kaybettiren ortağını öldüren Abdullah T.'nin yakalanması, Türkiye'nin ilk seri katili Hamdi Kayapınar'ın cezaevinden çıktıktan sonra 7'nci cinayeti işlemesi ve yakalanması, 12 yıl önce baldızını öldüren eniştenin yakalanması, 69 yaşındaki kadını altınları için öldürüp 30 metre derinlikteki kuyuya atan zanlıların yakalanması, sevgilisini öldürüp elektrikli testereyle 8 parçaya bölen kadının yakalanması, 2015 yılında kaybolan Betül Türkmen'in öldürülmüş olarak bulunması, 2015 yılında kaybolan Suriye uyruklu kadını öldüren zanlıların yakalanması, kaza yapan otomobilde bulunan şahsın av tüfeğiyle öldürüldüğünün tespit edilmesi ve zanlısının bulunması, 2012 yılında öldürüldükten sonra su kanalına atılan İbrahim Doğan'ın zanlının yakalanması, 1998 yılında elektrik kablosuyla öldürülen kadının katil zanlısı olan eşinin yakalanması, 2018 yılında kayıp başvurusu yapılan 3 çocuk annesi Fatma Birgül'ü yakarak öldürülmesi olayının failinin bulunması, 3 kişiyi öldüren ve 'kungfucu katil' olarak bilinen Orhan Gökçek'in yakalanması gibi birçok faili meçhul cinayetin aydınlatılmasını sağlamıştı.

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