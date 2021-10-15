Büyükkılıç'tan 'Mevlid Kandili' mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, insanlığın kurtarıcısı peygamberimiz Hz. Muhammed’in (sav) dünyayı şereflendirdiği gün olarak bilinen Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Büyükkılıç, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alan Mevlid Kandili mesajında, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) zulmün, cehaletin hüküm sürdüğü, merhametin, erdemin, vicdanın kaybolduğu bir çağda insanlığın kurtarıcısı olarak dünyayı şereflendirdiğini hatırlattı.

Peygamber efendimiz ile birlikte değerlerini kaybeden insanlığın yeniden birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, cesaretin, adaletin, ahde vefanın, güzel ahlakın ve bütün iyi davranışların en güzel örneklerini yeniden kazandığını belirten Başkan Büyükkılıç, “Bizleri bu mübarek geceye ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Rabbimiz onu bizlere, ‘şahit, müjdeleyici, uyarıcı’ ve ‘dosdoğru yol üzere gönderilmiş bir elçi’ olarak tanıtıyor. Bizler de O’nun ümmeti olarak dosdoğru bir şekilde İslam’ı yüceltelim, sünnetini layıkıyla yerine getirelim, insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştirelim” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, mesajında şu sözlere yer verdi:

“Bu gece, ibadetlerimizin yanı sıra Kelamullah'a olan sevgimizi, saygımızı ve bağlılık duygularımızı yenileyip, kuvvetlendirelim. Peygamber Efendimiz (sav)’e salâtü selâmlar getirilelim. O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuurunu tazeleyelim. Üzerimizde hakları olanları, büyüklerimizi, atalarımızı ziyaret edelim, yanlarına gidemiyorsak bile telefonla arayıp, hal hatırlarını soralım, dualarını isteyelim, bu vesile ile vefa ve kadirşinaslık ahlâkımızı yerine getirelim. Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirlerini ziyaret edip, onlar için dua ederek, iman kardeşliğimize ait sadakati yerine getirilelim. Bu vesileyle, rahmetin, mazlumların, insanlığın kurtarıcısı olan Peygamberimiz Hz. Muhammed(sav)’i saygıyla yâd ediyor, salâtu selam ediyorum. Aziz milletimizin ve İslam âleminin Mevlid Kandili’ni tebrik ediyor, bu gecenin tüm insanlık için hayırlar getirmesini niyaz ediyorum.”

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