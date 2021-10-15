Brooque Williams çabası yetmedi

Bellona Kayseri Basketbol’un kaybettiği Nesibe Aydın, karşılaşmasında en skorer oyuncusu 26 sayı ile Brooque Williams oldu.

FIBA EuroCup Women D Grubu ilk maçında Bellona Kayseri Basketbol, Nesibe Aydın’a 8457 mağlup oldu. Rakibi karşısında sahadan 8457’lık mağlubiyet ayrılan sarı kırmızılı takımda 26 sayı üreten Amerikalı oyuncusu Brooque Williams oldu. Takımın en skorer ismi olan Amerikalı oyuncuyu 9’er sayı ile Japreece Dean, Egle Sventoraite oldu.

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