Büyükşehir'den "Kayserikariyer.com" Projesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYMEK Kariyer Merkezi’nin faaliyet alanını genişleterek sanayinin aradığı teknik eleman ihtiyacı ile öğrencilerin staj taleplerinin karşılanarak her iki tarafı birbiriyle buluşturmaya yönelik kayserikariyer.com projesini hayata geçireceklerini söyledi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirilen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı’nda, KAYMEK Kariyer Merkezi’nin faaliyet alanının genişletilip, sanayinin aradığı ara/teknik eleman ihtiyacının ve öğrencilerin staj taleplerinin karşılanması için üniversiteler ve işveren temsilcilerinden oluşan STK’larla Kayseri Kariyer Merkezi (www.kayserikariyer.com)’nin ortak işbirliği ile işletilmesi konusu ele alındı.

Başkan Büyükkılıç, “KAYMEK bünyesinde son derece verimli olacağını düşündüğümüz, sanayiciler ile iş arayanları ve staj talepleri konusunda yardımcı olunacak kayserikariyer.com adı altında merkez oluşturma yönündeki çalışmalarımız sağlıklı bir şekilde devam ediyor” dedi.

Başkan Büyükkılıç, KAYMEK Kariyer Merkezi’nin faaliyet alanını genişleterek sanayinin aradığı teknik eleman ihtiyacının ve öğrencilerin staj taleplerinin karşılanması için üniversiteler ve işveren temsilcilerinden oluşan STK’larla ortak işbirliği ile işletilmesi için birçok çalışma yapacaklarını ifade etti.

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