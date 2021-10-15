Talasgücü Belediyespor’un fikstürü belli oldu

Talasgücü Belediyespor’un 20212022 sezonu fikstürü belli oldu.
Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Afyonkarahisar'da 10 günlük kampını tamamlayarak Kayseri'ye dönen SarıLacivertliler hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürecek. 30 Ekim’de başlayacak olan yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Talasgücü Belediyespor yeni sezona ulaşmak istiyor. SarıLacivertliler ligin 1.haftasında deplasmanda Kahramanmaraş ekibi Abdulvahabi Gazi Spor maçı ile sezona başlayacak.
Talasgücü Belediyespor’un fikstürü şu şekilde;
1.Hafta Abdulvahap Gazi SporTalasgücü Belediyespor
2.Hafta Talasgücü Belediyespor Develispor
3.Hafta Andırın Yeşildağspor Talasgücü Belediyespor
4.Hafta Talasgücü Belediyespor Suvermez Kapadokya Spor
5.Hafta Talasgücü Belediyespor Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
6.Hafta Kayseri Emar Grup FK Talasgücü Belediyespor
7.Hafta Talasgücü Belediyespor Elbistanspor
8.Hafta Ürgüp SporTalasgücü Belediyespor
9.Hafta Talasgücü Belediyespor Yahyalıspor
10.Hafta Talasgücü Belediyespor Abdulvahap Gazi Spor
11.Hafta DevelisporTalasgücü Belediyespor
12.Hafta Talasgücü Belediyespor Andırın Yeşildağspor
13.Hafta Suvermez Kapadokya Spor Talasgücü Belediyespor
14.Hafta Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiTalasgücü Belediyespor
15.Hafta Talasgücü BelediyesporKayseri Emar Grup FK
16.Hafta ElbistansporTalasgücü Belediyespor
17.Hafta Talasgücü BelediyesporÜrgüpspor
18.Hafta YahyalısporTalasgücü Belediyespor
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