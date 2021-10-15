Bellona Kayseri Basketbol mağlubiyetle başladı Nesibe Aydın: 84 - Bellona Kayseri Basketbol: 57

Norveç'te oklu saldırı: Çok sayıda ölü var

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FIBA EuroCup Women D Grubu ilk maçında Bellona Kayseri Basketbol deplasmanda Nesibe Aydın’a konuk oldu. SarıKırmızılılar rakibine 8457 mağlup oldu.



Salon: Ankara ETÜ Spor Salonu

Hakemler: Martin Kucirek (Çekya), Mladen Lucic (Karadağ), Petr Blahout (Çekya)

Nesibe Aydın: Jessica Thomas xx (4), Katsiaryna Snytsina xx (15), Kamile Nacikkaite xxx (16), Harika Gözde Eldaş xxx (17), Alaina Coates xxx (16), Gülşah Duman xx (5), Hülya Çoklar xx (8), Meltem Yıldızhan x (3), Merve Uygül x,

Bellona Kayseri Basketbol: Renata Brezinova xx (6), Zeynep Öykü Kalbisağde xx, Derin Yaya xx, Brook Williams xxx (26), Egle Sventoraite xx (9), Meltem Topaloğlu x, Sevgi Tonguç (2), Helin Boybeyi xx (5), Japreece Dean xx (9)

Periyotlar:

1. Periyot: 1521 (Bellona Kayseri lehine)

Devre: 3636 (Berabere)

3. Periyot: 6248 (Nesibe Aydın lehine)

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