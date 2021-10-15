Koramaz'da renk cümbüşü UNESCO'nun geçici miras listesinde yer alan Koramaz Vadisi'nde, sonbaharda renk cümbüşü yaşanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koramaz'da renk cümbüşü UNESCO'nun geçici miras listesinde yer alan Koramaz Vadisi'nde, sonbaharda renk cümbüşü yaşanıyor

İHA

Koramaz'da renk cümbüşü UNESCO'nun geçici miras listesinde yer alan Koramaz Vadisi'nde, sonbaharda renk cümbüşü yaşanıyor

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Geçici Dünya Miras Listesi'nde yer alan Koramaz Vadisi, sonbaharla birlikte farklı renklere boyandı.
Deprem kırığı sonucunda oluşan ve tarihi güzellikleri ile UNESCO Geçici Dünya Miras Listesi'ne giren Koramaz Vadisi'ndeki ağaçlar, sonbaharla birlikte farklı renklere büründü. 12 kilometre uzunluğundaki Koramaz Vadisi'nde ortaya çıkan renk cümbüşü havadan görüntülenirken, vadi içerisinde kıvrım kıvrım giden toprak yolda eşsiz görüntüler ortaya çıkardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bellona Kayseri Basketbol mağlubiyetle başladı Nesibe Aydın: 84 - Bellona Kayseri Basketbol: 57
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Basketbol mağlubiyetle başladı Nesibe ...
Apartmandaki yangını gören bina sakini sinir krizi geçirdi
YEREL HABERLER Apartmandaki yangını gören bina sakini sinir krizi ...
Talasgücü Belediyespor’un fikstürü belli oldu
YEREL HABERLER Talasgücü Belediyespor’un fikstürü belli oldu
Büyükşehir'den "Kayserikariyer.com" Projesi
YEREL HABERLER Büyükşehir'den "Kayserikariyer.com" Projesi
Brooque Williams çabası yetmedi
YEREL HABERLER Brooque Williams çabası yetmedi
Büyükkılıç'tan 'Mevlid Kandili' mesajı
YEREL HABERLER Büyükkılıç'tan 'Mevlid Kandili' mesajı
Kocasinan’ın restore ettiği 2 asırlık Jandarma Konağı gün sayıyor
YEREL HABERLER Kocasinan’ın restore ettiği 2 asırlık Jandarma Konağı ...
‘Telefonun kullanabilir miyiz?’ diyerek gasp ettiler
YEREL HABERLER ‘Telefonun kullanabilir miyiz?’ diyerek gasp ettiler
7 yıl önce işlenen cinayette maktulün eşi, kardeşi ve yengesi gözaltında
YEREL HABERLER 7 yıl önce işlenen cinayette maktulün eşi, kardeşi ve ...
Katilin yakalanması için yardım istedi, katil kendisi çıktı Kayseri'deki cinayet 7 yıl sonra aydınlatıldı Cinayet dedektifleri katilin yakalanması için 6 ay iz sürdü Katil, faili meçhul cinayetin çözülmesi için Müge Anlı'ya çıkmış
YEREL HABERLER Katilin yakalanması için yardım istedi, katil kendisi ...
Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobildekiler 20 kilometre kaçabildi
YEREL HABERLER Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobildekiler 20 ...
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Kayserispor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor
YEREL HABERLER Kayserispor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları devam ...
Kalp hastasının imdadına helikopter ambulans yetişti
YEREL HABERLER Kalp hastasının imdadına helikopter ambulans yetişti
Suya Kanmış Hatun Türbesi restore edildi
YEREL HABERLER Suya Kanmış Hatun Türbesi restore edildi
Başkan Büyükkılıç: "Bilimi önemsiyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç: "Bilimi önemsiyoruz"
Özdoğan'dan "siyasi cinayetler" yorumu Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan: "Sözde Cumhurbaşkanı" diyen ana muhalefet parti lideri hukukla bağdaşmaz" "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili “siyasi cinayetler olabilir”, “gidişat onu gösteriyor” denilerek toplumda bir gerginlik oluşturmaya çalışılıyor"
YEREL HABERLER Özdoğan'dan "siyasi cinayetler" yorumu Hacılar ...
Kayseri'de yarış atlarını taşıyan kamyonet devrildi: 2 ölü, 1 yaralı (2)
YEREL HABERLER Kayseri'de yarış atlarını taşıyan kamyonet devrildi: ...
Yahyalı'da 50 milyon TL'lik yatırımlar açıldı Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: "İmkanlar ölçüsünde Kayseri’de yaşayan bütün vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacağız" Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: "Kırsalı olmazsa olmaz olarak görüyoruz"
YEREL HABERLER Yahyalı'da 50 milyon TL'lik yatırımlar açıldı Kayseri ...
Talas Musiki Cemiyeti’nden hicaz faslı
YEREL HABERLER Talas Musiki Cemiyeti’nden hicaz faslı
Farabi İslam Bilim ve Düşünce Tarihi Resim Sergisi açıldı
YEREL HABERLER Farabi İslam Bilim ve Düşünce Tarihi Resim Sergisi ...
Büyükşehir’in “park et-vale” uygulamasına vatandaşlardan yoğun ilgi
YEREL HABERLER Büyükşehir’in “park et-vale” uygulamasına ...
Alanyaspor - Kayserispor maçını Ümit Öztürk yönetecek
YEREL HABERLER Alanyaspor - Kayserispor maçını Ümit Öztürk yönetecek
Kayseri OSB’de iki parsel için 24 başvuru Başkan Nursaçan: “Yatırıma ne denli ilgi olduğu görülüyor”
YEREL HABERLER Kayseri OSB’de iki parsel için 24 başvuru Başkan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.