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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ERÜ’de Anatomi Laboratuvarı’nın Açılışı Gerçekleştirildi

İHA

ERÜ’de Anatomi Laboratuvarı’nın Açılışı Gerçekleştirildi

Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) hayırsever desteği ile tefrişatı gerçekleştirilen Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Laboratuvarı’nın açılışı gerçekleştirildi.
Hayırsever desteği ile tefrişatı yapılan Anatomi Laboratuvarı’nın açılışına Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hızır Yakup Akyıldız, Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. H. Kutay Taşdemir, akademisyenler ile Hayırsever Ülger Ailesi katıldı. Açılışta konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Anatomi Laboratuvarının tefrişatını yaptırarak yeni maketler alınmasına destek olan Hayırsever Fatma Ülger’e teşekkür etti. Rektör Çalış, “Hayırseverimiz Fatma Ülger tarafından anne ve babası Sultan ve Mehmet Mutlu adına tefrişatı yaptırılan Anatomi Laboratuvarı ile öğrencilerimiz modern ve fiziki alt yapısı güzel bir laboratuvara sahip oldular. Tıp Fakültesi öğrenciliğinde insan vücudu tanımak çok önemli bir eğitimdir. Öğrencilerimiz bu laboratuvar sayesinde insan anatomisini çok iyi öğreneceklerdir. İnsan vücudunu yansıtan maketler ise eğitimde çok önemlidir. Hayırseverimiz Fatma Ülger tarafından hem laboratuvarımızın fiziki alt yapısı düzenlendi. Hem de birçok fakülte de bulunmayan anatomi maketleri öğrencilerimize kazandırıldı. Hayırseverimize şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.
Hayırsever Fatma Ülger de konuşmasında anne ve babası adına güzel bir hayır işi yapmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından Rektör Çalış ve davetliler tarafından laboratuvarın açılışı gerçekleştirildi. Açılış, Rektör Çalış’ın Hayırsever Fatma Ülger’e plaket takdiminin ardından sona erdi.

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