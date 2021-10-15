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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç ile Vali Günaydın okul pazarlığı yaptı

İHA

Başkan Büyükkılıç ile Vali Günaydın okul pazarlığı yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın ile okul pazarlığı yaptı. Hafriyat Yönetim Sistemi Tanıtım Töreni sırasında kürsüde konuşurken İncesu’nun Saraycık ilçesinde okul ihtiyacı olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Sayın Valim yarısı sizden, yarısı bizden, ilçemize müjdemiz olsun” derken, Vali Şehmus Günaydın da Büyükkılıç’ın çıkışına olumlu karşılık vererek, İncesu’ya okul yaptırılacağını söyledi.
Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan 4 Adet Çekici ve 4 Adet Semireteyler ile Hafriyat Yönetim Sistemi Tanıtım Töreni’nde Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ile eğitim konusunda yaptığı pazarlık ile İncesu ilçesi Saraycık Mahallesi’nde okul ihtiyacının giderilmesine öncülük etti. Başkan Büyükkılıç, törende yaptığı konuşmada, Vali Şehmus Günaydın’a seslenerek, “Sayın Valim sizinle bir pazarlık yapalım. İncesu Saraycık Mahallemizde TOKİ’mizin konutları var. Orada bir okul ihtiyacı var, 67 milyon TL gibi bir rakam konuşuluyor. Yarısı benden, yarısı sizden, onlara bir müjde olsun, ihtiyaca göre Milli Eğitimimiz ile görüşelim, 12 derslik mi olur, 16 derslik mi olur? Eğitimi çok önemsiyoruz, olmazsa olmaz olarak görüyoruz” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç’ın bu pazarlık konusu katılımcılar tarafından alkış alırken, Vali Şehmus Günaydın ise Başkan Büyükkılıç’a yine kürsüden cevap verdi.
Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediyeler ile el ve iş birliğiyle çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Vali Günaydın, “İlimize hizmetler kazandırıyoruz. Pazarlığını kestiğimiz Akkışla’da ilkokulumuz vardı, o bitti değil mi başkanım? Teşekkür ediyoruz. İncesu’yu söyledi başkanım. Evet, İncesu’ya da bir ilkokul yaptıracağız, hatta Talas Belediye Başkanımız ile görüştük, orada da 32 dersliği belediyemiz ile beraber yapmıştık, şimdi Mevlana Mahallesi’nde yoğun bir nüfus var, oranın da ihtiyacını da gidermek için Talas Belediyemiz ile oraya bir okul kazandıracağız. Kırsalda da dün Yahyalı’da olduğu gibi imkânlarımız el verdikçe, Büyükşehir Belediyemiz ve belediyelerimizin yaptığı çalışmalara destek ve katkı vereceğiz” ifadelerini kullandı.
Vali Günaydın ile Başkan Büyükkılıç’ın eğitim konusundaki pazarlıkları, törene katılanlar ve vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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