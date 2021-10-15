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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Talas Meclisi’nden Başkan Yalçın ve yatırımlarına takdir

İHA

Talas Meclisi’nden Başkan Yalçın ve yatırımlarına takdir

Talas Belediyesi, Ekim ayı meclis toplantısı 2. oturumunu gerçekleştirdi. 2022 yılı bütçesinin görüşüldüğü meclis oturumunda Başkan Yalçın tarafından ilçeye kazandırılan yatırımlara ilgili övgü dolu sözler geldi.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında belediye toplantı salonunda düzenlenen oturumda gündemde bulunan 4 madde karara bağlandı. Gündem maddelerinin görüşülmesi esnasında söz alan meclis üyelerinin 2021 yılında yürütülen çalışmalara dair görüşleri toplantıya damga vurdu. Görüşmeler sırasında söz alan İyi Partili Meclis Üyesi Hasan Özsoy, başta Talas Millet Bahçesi olmak üzere birçok proje hakkında düşüncelerini ifade ederek çalışmalardan övgüyle söz etti. Millet Bahçesi projesinin yarışmayla belirlenmesinden çok memnun olduğunu belirten Özsoy, “Yapılan iyi işler için tebrik ediyorum, başarılarınızın devamını diliyorum. Millet Bahçesi proje yarışması programı vardı sağ olun bizi de oraya davet ettiniz, katıldık ve çok da mutlu olduk. Talaslı olarak mutlu olduk. Talas’a güzel bir eser kazandırıyor. Bir kültür adamı olarak millet bahçesi içerisine bir kültür merkezi ve 4 okul yapılmasına çok mutlu oldu. Bu konuda da çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu projenin yapılırken bütün mimarların katılmasını ve mimarların bu işe sahip çıktığını gördük. Bu durum beni gururlandırdı. Bu noktada sizi tebrik ediyorum” dedi. Daha sonra söz alan Cumhur İttifakı AK Parti Grup Başkan Vekili Ragıp Dost da Başkan Yalçın tarafından yapılan işlerin kendini gösterdiğini ve referans niteliğinde olduğunu kaydetti “Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz” diyen Dost, sözlerine şöyle devam etti:
“Son günlerde ulusal basında izlediğim ve herkesin de izlediği çalıştayımız oldu. Şahsınız ve ekibinizden de son derece memnun olduğumuzu belirtmek istiyorum. Eskiden Kayseri’yi duyunca gurur duyardık buna Talas da eklendi, şimdi gururumuz daha da arttı. Bunun yanında geçtiğimiz hafta üniversite yurtlarına kayda gelen öğrencileri karşılamanız da ciddi bir memnun edici iş oldu.”
Cumhur İttifakı MHP Grup Başkan Vekili Murat İlhan ise Başkan Yalçın’ın büyükşehir belediyesi genel sekreterliği döneminde imza attığı işlerle Talas Belediye Başkanlığı dönemindeki işleri kıyaslayarak sözlerine başladı. Meclis Üyesi İlhan şunları söyledi;
“Performans programlarını inceleyince geçmişe gittik. O dönemlerde raylı sistemin temeli atılmıştı, meydan düzenlemesi yapılmıştı yarışmayla. Kayseri stadı kendi kaynaklarıyla yapılan bir stattı. Tüm bu işlerin siyasi kanadında Mehmet Özhaseki Bey vardı ama bürokratik kanadında da Mustafa Yalçın Bey vardı. Ben o döneme kalfalık bu döneme ustalık dönemi diyorum. O dönemdeki çalışmaların benzerini şimdi Talas’ta görüyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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