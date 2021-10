Kayseri İl Müftü Vekili Mehmet İzci'den kandil mesajı “Peygamberimizin dünyaya gönderilişi, Yüce Allah’ın bütün insanlara en büyük nimetlerinden birisidir”

Kayseri İl Müftü Vekili Mehmet İzci; Mevlid Kandili dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, “Peygamberimizin dünya ya gönderilişi, Yüce Allah’ın bütün insanlara en büyük nimetlerinden birisidir” dedi.

Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın adeta insanlığın yeniden doğuşunun bir muştusu olarak dünyayı teşrif ettiğini söyleyen Kayseri İl Müftü Vekili Mehmet İzci, “17 Ekim 2021 Pazar gününü Pazartesiye bağlayan gece sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın yeryüzünü teşriflerinin yıl dönümüdür. Cenâbı Hak, idrak edeceğimiz Velâdeti Nebi’yi tüm insanlık için hayırlara vesile kılsın. Bundan 14 asır önce, yeryüzünde, haksızlık ve adaletsizliğin hayatı esir aldığı, cehalet girdabında insanlığın yolunu ve yönünü kaybettiği karanlık bir dönemde; Peygamberimiz, adeta insanlığın yeniden doğuşunun bir muştusu olarak dünyayı teşrif etmiştir. Nitekim Rabbimiz; “Biz seni âlemlere ancak rahmet olarak gönderdik” buyurarak onun insanlık için ifade ettiği büyük manaya dikkat çekmektedir. O, Allah’ın insanlığa büyük bir lütfu ve nimetidir. Çünkü onun dünyaya geldiği dönemde, insanlar her türlü değer ölçülerini yitirmiş, yollarını şaşırmışlardı. Küfür, haksızlık ve zulüm gönülleri karartmış; insanları Allah’a giden yoldan uzaklaştırmıştı. Ferdi ve sosyal ahlak tamamen bozulmuştu. Dünyada insanın en çok ihtiyaç duyduğu şey olan huzur, can ve mal güvenliği ortadan kalkmıştı. Dünyanın birçok köşesi kanlı boğuşmalara sahne oluyordu. İnsanlık, bir kurtarıcının gelmesini dört gözle bekliyordu. Bütün ümitler, Yahudi ve Hristiyan dinlerinin müjdelediği ahir zaman peygamberine yönelmişti. Peygamber Efendimiz, böyle bir zamanda dünyaya gelmişti. Bu gecenin sabahı gerçekten de nurlu bir sabahtı. İnsanlık için yepyeni bir gün doğmuş, aydınlık bir devir açılmıştı. İnsanlığın her zaman ve mekânda Peygamber Efendimizin tebliğ ettiği ilahi mesajlara ve bu mesajların hayata geçirilmiş şekli olan onun sünnetine ihtiyacı vardır. Çünkü İslam, Resûlullahı’ın şahsında açıklanmış ve hayata geçirilmiştir. Allah Rasûlü, bir taraftan Kur’an’ı tebliği etmiş, bir taraftan onu açıklamış ve uygulamaya koymuş, diğer taraftan da Kur’an’ın değinmediği konularda tamamlayıcı rol üstlenmiştir” dedi.

Hz. Muhammed'in dünyaya gönderilişinin Allah’ın bütün insanlara en büyük nimetlerinden bir tanesi olduğunu dile getiren Mehmet İzci, “Yüce Allah, kendisini gerçekten sevebilmeyi Resûlü’ne tabi olma şartına bağlamıştır. Ona itaat eden kimselerin peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve iyi kimselerle birlikte olacağını haber vermiştir. Peygamber Efendimiz, güzel ahlakı tamamlamak için gönderildiğini bildirmiştir. Yüce Allah da:“Andolsun, Allah’ın Resûlü’nde sizin için; Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır” buyurarak kurtuluşun, habibine uymak, onun ahlakını yaşamakla gerçekleşeceğine dikkatlerimizi çekmiştir. Bu ilkeyi hayata geçirmedeki beceri ve başarımız, Müslümanlar olarak imanımızın kalitesini belirleyen etken olacaktır. Bu gece namazlar kılınmalı, Kur’anı Kerim okunmalı ve günahlara tevbe istiğfar edilmeli, Peygamberimiz’e bol salâvatı şerife getirilmeli, kendimiz için, ailemiz için, milletimizin mutluluğu ve devletimizin bekası için dualar edilmelidir. Çünkü bugün dünyamız, yüz binlerce insanın ölümüne sebep olan ve milyonlarca insanı derinden etkileyen bir virüsün sebep olduğu sancılı ve sonucu belirsiz bir süreçten geçmektedir. Bu bağlamda küresel boyutta insanlığın bir endişe, umutsuzluk, çaresizlik ve özgüven sarsılması yaşadığı da bir gerçektir. Dolayısıyla bizim gereken tüm tedbirleri alarak azim ve ümitle, sabır ve metanetle, tevekkül ve dua ile mücadeleye devam etmemiz ve insanlığa da bu manada rehberlik etmemiz gerekmektedir” diye konuştu. Müftü Vekili Mehmet İzci, sözlerini şu şekilde sonlandırdı;

“Bu duygu ve düşüncelerle muhterem Kayserili hemşerilerimin ve bütün müminlerin Mevlid Kandilini tebrik eder, bu gecenin İslam Âleminin birlik ve beraberliğine, insanlığın hidayetine, ailelerimizin saadetine ve milletimizin huzuruna vesile olmasını Cenabı Hak’tan niyaz ederim.”

