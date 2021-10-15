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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi’ne yeni bağlantı yolu tamamlandı

İHA

Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi’ne yeni bağlantı yolu tamamlandı

Melikgazi Belediyesi, Mimarsinan OSB yolunda 20 metre genişliğinde gidiş geliş yönü ile 5 kilometre uzunluğunda olan bağlantı yolunda çalışmaları tamamlayarak hizmete açtı.
Melikgazi’nin genelinde asfalt serim, yol genişletme ve kaldırım bakım onarım çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Mimarsinan OSB yolumuzda toplam 5 kilometrelik yeni açtığımız yolumuzu tamamlayarak kullanıma açtık. Kamyon ve tır taşımacılığını tamamen bu yol üzerinden sağlayarak trafikte büyük bir rahatlama sağlayacağız. Melikgazi Belediyesi olarak ulaşım konusunda çok güzel hizmetler yapıyoruz. Yaz boyunca burada kayaları kırarak büyük mücadele verdik sonunda yolumuzu tamamlayarak hizmete açtık. Özellikle ağır tonajlı kamyonların tırların Mimarsinan OSB’nin, mahallenin içerisine girmeden Malatya yoluna ulaşmasını sağlamak üzere uzun bir yolu hazırlamış olduk. Bu yeni yolumuzda çevre düzenlemesi ve ağaçlandırma da yaptık. Kayseri'nin nitelikli bir yolu ortaya çıktı diyebilirim. Hem Organize Sanayi Bölgesi’ne hem de Mimarsinanlı vatandaşlarımıza çok güzel bir hizmet oldu. Altyapı kurumlarına vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum. Cenabı Allah kaza bela vermesin. Melikgazi’mize hayırlı olsun” dedi.

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