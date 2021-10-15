38 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Norveç'te oklu saldırı: Çok sayıda ölü var

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 38 yaşındaki kadın, yaşadığı evde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kılıçaslan Mahallesi Farabi Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, İrem İ.'yi (38) hareketsiz şekilde bulan yakınları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede İrem İ.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı. İrem İ.'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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