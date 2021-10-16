Tomarzalı çocuklara at ve ok atıcılığı eğitimi

Tomarza Atlı ve Okçuluk Geleneksel Spor Dalları Spor Kulübü tarafından Tomarzalı öğrencilere ata binme ve Okçuluk eğitimleri verilerek, ata sporları ilçede yaşatılmaya çalışıyor.

Tomarza ilçesine açılan Tomarza Atlı ve Okçuluk Geleneksel Spor Dalları Spor Kulübü tarafından Tomarza İlçesine her yaş grubundan insanların gün boyu kaliteli vakit geçirebileceği bir yer olarak hizmet vermek üzere tasarlanan toplamda 10 bin metre kare alan üzerinde 7 bin metre kare Atlı okçuluk 3 bin metre kare de Paintball oyun sahasından oluşan alan misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kurulan bu spor tesisi sayesinde Tomarzalı çocuklara hem ata sporları öğretilerken hem de çocuklar bu tesiste üzerlerinde oluşan stresi atarak aynı zamanda spor yapma imkanı buluyor.

Dernek Başkanı Mustafa Köse, "Tomarza Kaymakamımız Emre Cebeci'nin yönlendirmesi desteği ve emri üzere İlçemize bu spor kulübü derneğini kurduk. Buradaki amaç Tomarzalı gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutup, sportif faaliyetlere yönlendirmektir. Gençlerimizi gönüllerince; ister ata sporlarını, ister paintball oyun alanı ile sportif faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak. Aynı zamanda Türk geleneksel okçuluk ve spor dalları ile ata sporlarımızı öğretmektir. Derneğimiz, ticari kâr gütmeden, insanımız ve gençliğimiz faydalansın. İnsanımız sportif faaliyetler de bulunsun diye kurulmuştur. Tesisimizin kendi masraflarını çıkara bilmesi için oyunlar ve kursları gayet ekonomik rakamlar ile insanımıza sunulmuştur. Tüm bunların hepsinde İlçe kaymakamımızın emeği vardır. Bu alanların oluşturulmasında ve inşasında gecegündüz bizimle birlikte çalıştı. Emek ve zaman harcadı. İnsanımıza değer kattığı gençliğimizi önemsediği için ayrıca teşekkürü borç bilirim" dedi.

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