Tarihi kiliseyi talan ettiler

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Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bulunan tarihi kilise, hazineciler tarafından talan edildi.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki 10 kilometrelik Erdemli Vadisi'nde bulunan ve 10. ile 13. yüzyıl arasında oluştuğu tahmin edilen tarihi kilise, hazineciler tarafından talan edildi. Kilisenin içerisinde yer alan figürlerin üzerine yazılar yazılırken, tarihi kalıntılar ise kazılarak tahrip edildi.

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