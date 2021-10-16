Otomobil hırsızları uyuşturucuyla yakalandı Kayseri'de içerisindeki 20 bin TL'lik inşaat malzemesi bulunan otomobili çalan şahıslar yakalandı

Kayseri'de içerisinde 20 bin TL değerinde inşaat malzemesi bulunan otomobili çalan 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahısların üzerinden uyuşturucu madde çıkarken, operasyon devamında şahısların uyuşturucu madde temin ettiği 2 kişi de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliğin ekipleri, 13 Ekim'de meydana gelen oto ve otodan hırsızlık olayı ile ilgili olarak suça konu otonun ve içerisinde bulunan inşaat malzemelerinin çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı. Çalışan oto ve 20 bin TL değerinde inşaat malzemelerini çalan T.B. ve M.Ş. polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahısların üzerinde uyuşturucu madde bulan ekipler, yürüttükleri çalışmada şahıslara uyuşturucuyu temin eden A.T. ve B.B.'yi de yakalayarak gözaltına aldı.

Şahısların üzerlerinde yapılan arama, uyuşturucu madde ve sahte polis kokartı ile bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.