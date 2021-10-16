Başkan Palancıoğlu, Mevlid Kandilini kutladı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in dünyaya teşriflerinin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayarak tüm İslam aleminin Mevlid Kandili'ni kutladı.

“Mevlid Kandili, Peygamberimizin insanlığa bıraktığı mirası anlamak için önemli bir fırsattır” diyen Başkan Dr. Palancıoğlu, şunları söyledi:

“Pazar günü Mevlid Kandili'ni idrak edeceğiz. Mevlid Kandili biliyorsunuz Peygamber efendimizin doğum günü. İslam dünyasında, Peygamber efendimizin dünyaya geldiği gece Mevlid Kandili olarak kutlanmaktadır. Bu mübarek geceye bir kez daha ulaşmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Peygamber Efendimiz, Allah’ın insanlığa gönderdiği son peygamberdir. O, alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Dolayısıyla çocuklarımızın, kendimizin, ailemizin fertlerinin doğum gününü kutladığımız gibi inşallah bu pazar Peygamber Efendimizin doğumunu kutlayalım. Mevlit doğum günü, doğum demek. Dolayısıyla bizlerin gerçekten güzel insan olmasını teşvik eden, İslami olarak yaşamamızı teşvik eden, kainatın yaratılmışların en güzeli Peygamber Efendimizi inşallah bu pazar hep birlikte anacağız. Kur'anı kerim okuyacağız, dualar edeceğiz. Cenabı Allah bizlere de evlatlarımıza da bizden sonra gelen tüm nesillere de Peygamber Efendimize layık ümmet olmayı nasip etsin. Bu vesile ile Tüm İslam aleminin ve Kayserili Hemşerilerimin Mevlid Kandili’ni en içten dileklerimle tebrik eder; ülkemize, tüm insanlığa sağlık ve hayırlar getirmesi temenni ederim.”

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