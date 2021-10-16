4´üncü kat balkonundan düşen İbrahim Talha yaralandı

Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), (DHA)KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde, 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen İbrahim Talha A. (14) yaralandı.
Olay, saat 12.00 sıralarında Sarıoğlan ilçesi Bakarcak Mahallesi´ndeki 8 katlı apartmanda meydana geldi. 4´üncü kattaki evlerinin balkonunda oynayan İbrahim Talha A., dengesini kaybedip düştü. İbrahim Talha A.´ya ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Çağırılan ambulansla Sarıoğlan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Talha A., buradan da Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne sevk edildi. İbrahim Talha A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri / Sarıoğlan Özer KAYA
2021-10-16 14:21:27
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