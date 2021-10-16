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İl Jandarma Komutanlığı'dan trafik denetimi Denetime İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit'te katıldı

İHA

İl Jandarma Komutanlığı'dan trafik denetimi Denetime İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit'te katıldı

Kayseri'de, jandarma ekipleri tarafından trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetime, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit'te katıldı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından Erciyes yolunda trafik denetimi gerçekleştirildi. Ekipler denetim kapsamında araçları tek tek durdurarak, trafik güvenliği konusunda sürücülere uyarılarda bulundu. Kadın jandarma personelleri ise sürücülere şeker ve kolonya ikram ederken, çocuklara da kırmızı düdük ile boyama kitabı hediye etti.
Denetime katılan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit'te, çocuklarla yakından ilgilenerek sürücülerle sohbet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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