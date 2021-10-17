Kayserispor 7 maçtır kazanamıyor

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, rakibi Alanyaspor ile oynadığı son 7 maçta galip gelemedi.

Süper Lig'in 9.haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor, galibiyet için sahaya çıkacak. Rakibi ile ligde oynadığı son 7 maçta galip gelemeyen sarı kırmızılılar, hem Alanyaspor'a karşı şanssızlığını kırmak hem de ligde yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde çalışmalarını tamamlayan Yukatel Kayserispor, rakibine karşı oynadığı son 7 maçta 2 beraberlik alırken 5 kez de yenildi. Sarı Kırmızılılar, son galibiyetini 20172018 sezonunda deplasmanda 21'lik skor ile almıştı. Alanyaspor ile Kayserispor arasında oynanan son 8 maç ise şu şekilde:

2020/2021 KayserisporAlanyaspor 11

2020/2021 AlanyasporKayserispor 20

2019/2020 AlanyasporKayserispor 51

2019/2020 KayserisporAlanyaspor 01

2018/2019 KayserisporAlanyaspor 11

2018/2019 AlanyasporKayserispor 50

2017/2018 KayserisporAlanyaspor 12

2017/2018 AlanyasporKayserispor 12

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