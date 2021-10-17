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Pazarda muzun fiyatı düştü Pazarcı Olcay Yıldırım: “Bu haftaya kadar sadece muz da biraz sıkıntı yaşıyorduk ama şu anda 9 TL'ye satılıyor”

İHA

Pazarda muzun fiyatı düştü Pazarcı Olcay Yıldırım: “Bu haftaya kadar sadece muz da biraz sıkıntı yaşıyorduk ama şu anda 9 TL'ye satılıyor”

Yaz mevsiminin bitmesi ile kilosu 13 TL'den satılan muzun fiyatı, semt tezgahlarında bu hafta düştü. Meyve fiyatları ile ilgili açıklama yapan Pazarcı Olcay Yıldırım, “Bu haftaya kadar sadece muz da biraz sıkıntı yaşıyorduk ama şu anda 9 TL'ye satılıyor" dedi.

Haftanın her günü kentin farklı bölgelerinde kurulan semt pazarlarında bu hafta indirim şampiyonu muz oldu. Tazgahların gözde meyvelerinden olan muzun fiyatı, geçen haftaya kadar 13 TL’ye satışa sunulurken, bu hafta 9 TL’ye kadar düştü. Bu hafta muzun da fiyatının düştüğünü söyleyen pazarcı Olcay Yıldırım, “Pazarda her şey çok uygun hatta bedava diyebiliriz. Bu ucuzluğun sebebi ekonomi ve ürünlerin bol olması, bu sene ürünlerimiz çok bol. Mandalina, portakal, elma, soğan hepsi bol. Ürünler bol ama piyasada verimli bir satış olmadığı için ürünlerin fiyatı da buna bağlı olarak her geçen gün düşüyor. Meyvelerimizde de elmalarımız çok uygun, 45 TL’ye üzümü satıyoruz, elmalarda aynı şekilde ucuz 2,5 3 TL’ye satıyoruz. Yani bu dediğimiz fiyatlar normalde işçilik ve buzhane fiyatları dahi değil. Mandalinayı 23 TL arasında satıyoruz. Sadece muz da biraz sıkıntı yaşıyorduk ama muzun da fiyatı düştü. Şu anda 910 TL arasında satılıyor” dedi.

Vatandaşların alışveriş yaparken ürünlerin fiyatlarını araştırmaları gerektiğini söyleyen Yıldırım, sözlerine şu şekilde devam etti:

“İnsanlarımız piyasayı araştırmadıkları için bilmiyorlar. Pandemiden dolayı dışarı çıkmak istemiyorlar, pazara gelmek istemiyorlar. Sanal satışlarla alışveriş yapıyorlar ve hiçbir şeyin fiyatını bilmiyorlar. Yani bir iki tane siteye ya da markete giriyorlar ve orada ki fiyatları baz alaraktan alışverişlerini yapıyorlar. Oysaki gerçek fiyatlar o fiyatlar değil. Pazarda satılan ürünlerin fiyatları gerçek fiyatlardır. Sanal ortamda satılan hiçbir şeyin fiyatı gerçek fiyat değil. En uygun fiyatı pazarlar takip eder. Başka bir yer takip edemez. İnsanlar iyi, kaliteli ve ucuz yiyecekler almak istiyorlarsa mutlaka gezmeliler ve gezmeden almamalılar. Bugün ortalama bir aile bir pazar alışverişinde 250 TL harcayabilir ya da 100 TL’ye alışverişini bitirebilir. İnşallah pandemiden de bir an önce kurtuluruz ve normal hayatımıza döneriz. İnsanlar normal hayatına geçer, herkesin tekrardan yüzü güler, üzerimizde ki sönüklükten biran önce kurtuluruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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