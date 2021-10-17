Başkan Yalçın: “Kandiller dua saatidir”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Mevlid Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında Hazreti Muhammed'in (S.A.V) dünyaya gelişinin insanlık tarihinin en önemli olayı olduğuna dikkat çeken Başkan Yalçın, "O'nun gelişiyle birlikte insanlık karanlıktan aydınlığa, dalaletten hidayete ermiştir. İnsanlığın huzur ve saadet tarihi yeniden yazılmaya başlanmıştır. Bu nedenle insanlık tarihinin en önemli olayıdır" ifadelerine yer verdi.

Kandillerin aynı zamanda dua saati olduğuna da dikkat çeken Başkan Yalçın mesajını şu şekilde tamamladı:

"Hemşerilerimizin kandilini tebrik ediyor, bu hayırlı gecenin başta ilçemiz, şehrimiz ve ülkemiz olmak üzere bütün İslam âlemine hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Kıymetle hemşerilerimizden de hayır dualarını bekliyorum.”

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