Arkadaşının evinde havalandırma boşluğuna düştü

Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

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Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki banyo havalandırma boşluğundan beton zemine düşen Suriye uyruklu A.F. (25) adlı erkek hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Esen Sokak'taki Sevgin Apartmanı'nın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, bir arkadaşının evine gelen Suriye uyruklu A.F. henüz belirlenmeyen sebepten dolayı banyonun havalandırma boşluğundan yaklaşık 4 metre yükseklikteki boşluğa düştü. Bacakları kırılan A.F. itfaiye tarafından sıkıştığı havalandırma boşluğundan çıkarıldı. Yaralı, ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2021-10-17 15:35:06



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