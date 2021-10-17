Bisiklet sürerken otomobil çarpan Yasir, hayatını kaybetti

Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

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Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de yürüyüşe çıkan ailesinin yanında bisiklet süren Yasir Hamza Karaoğlu'na (11) otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 100 metre sürüklenen Karaoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Talas ilçesi Endürlük Mahallesi'ndeki Endürlük Caddesi'nde meydana geldi. Yürüyüşe çıkan anne ve babasının yanında bisiklet süren Yasir Hamza Karaoğlu'na, T.Ç.'nin kullandığı 38 LS 142 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Karaoğlu, yaklaşık 100 metre sürüklendi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Karaoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayı gören anne ve baba sinir krizi geçirdi. Karaoğlu'nun cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü T.Ç. gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2021-10-17 16:35:02



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