Bellona Kayseri Basketbol - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 75 - 85

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)-SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Adem Tatlıcı, Seda Esen, Yarkın Keskin
BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Brezinva 8, Zeynep Öykü, Meltem 2, Sevgi 8, Derin 13, Williams 18, Sventroaite 19, Gizem 5, Helin 2
ÇBK MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena 11, Zellous 2, Feride Şevval 15, Fatmanur 2, Sinem 6, Holingsworth11, Hayes 19, Turner 8, Anigwe 7, Esra 4
1'İNCİ PERİYOT: 15 20
DEVRE: 33 41
3'ÜNCÜ PERİYOT: 54 65Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 1'inci haftasında Bellona Kayseri Basketbol, sahasında konuk ettiği ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ne 85-75'lik sonuçla mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi 19 sayı ile Kayseri Basketbol'dan Egle Sventroaite ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nden Tiffany Hayes oldu.
DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2021-10-17 20:55:16
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