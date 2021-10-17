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Bellona Kayseri Basketbol - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 75 - 85

DHA

Bellona Kayseri Basketbol - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 75 - 85


İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)-SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Adem Tatlıcı, Seda Esen, Yarkın Keskin
BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Brezinva 8, Zeynep Öykü, Meltem 2, Sevgi 8, Derin 13, Williams 18, Sventroaite 19, Gizem 5, Helin 2
ÇBK MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena 11, Zellous 2, Feride Şevval 15, Fatmanur 2, Sinem 6, Holingsworth11, Hayes 19, Turner 8, Anigwe 7, Esra 4  
1'İNCİ PERİYOT: 15 20
DEVRE:  33 41
3'ÜNCÜ PERİYOT:  54 65Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 1'inci haftasında Bellona Kayseri Basketbol, sahasında konuk ettiği ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ne 85-75'lik sonuçla mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi 19 sayı ile Kayseri Basketbol'dan Egle Sventroaite ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nden Tiffany Hayes oldu.
DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2021-10-17 20:55:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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