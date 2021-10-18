TVF Erkekler 1. Ligi'nde 2. hafta tamamladı Develi Belediyespor ile Melikgazi Belediyespor haftayı mağlubiyetle kapattı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1. Ligi'nde mücadele eden Develi Belediyespor ve Melikgazi Belediyespor, ligin 2.haftasında deplasmanda oynadıkları maçları kaybettiler.
TVF Erkekler 1. Lig B Grubu Kayseri ekipleri Develi Belediyespor ile Melikgazi Belediyespor, ligin ikinci maçlarını deplasmanlarda oynadı. Develi Belediyespor, deplasmanda Bitlis ekibi Türşad takımına 32 kaybederken, Melikgazi Belediyespor ise Dürümle TED Ankara Kolejliler’e 30 mağlup oldu. Sezona galibiyetle başlayan iki takım ligin 2. haftasında aldıkları mağlubiyetle ligdeki ilk mağlubiyetlerini aldılar. Erkekler 1. Lig B Grubunda 2. hafta sonuçları ise şu şekilde;
Dürümle TED Ankara Kolejliler Melikgazi Belediyespor: 30
Türşad Develi Belediyespor: 32
Maliye İhtisas Malatya B.Şehir Belediyespor:31
Şanlıurfa Belediyespor Akkuş Belediyespor: 03
Erzin Yeşilkent Spor Hatayspor: 13
Niksar Belediyespor Haliliye Belediyespor: 32
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.