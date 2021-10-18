Kayserispor ile Alanyaspor 11.kez karşılaşacak

Süper Lig'in 9.haftasında Alanyaspor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. İki ekip lig tarihinde 11. kez birbirine üstünlük kurmaya çalışacak.
Süper Lig'in 9.haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya gelecek. Alanyaspor ile Kayserispor lig tarihinde 11. kez karşılaşacak. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 10 müsabakada Kayserispor 2 kez kazanırken, Alanyaspor ise 6 kez kazandı. 2 maç da berabere bitti. Sarı Kırmızılılar, rakibine 9 gol atarken kalesinde ise 21 gol gördü. Yukatel Kayserispor, rakibi ile oynadığı son 7 maçta galip gelemedi.
İki takım arasında Alanya’da oynanan 5 maçta ise 4 kez Alanyaspor kazanırken, 1 maçı ise Kayserispor kazandı. İki takım arasında oynanan müsabakalar ve neticeleri şöyle:
2020/2021 KayserisporAlanyaspor 11
2020/2021 AlanyasporKayserispor 20
2019/2020 AlanyasporKayserispor 51
2019/2020 KayserisporAlanyaspor 01
2018/2019 KayserisporAlanyaspor 11
2018/2019 AlanyasporKayserispor 50
2017/2018 KayserisporAlanyaspor 12
2017/2018 AlanyasporKayserispor 12
2016/2017 KayserisporAlanyaspor 30
2016/2017 AlanyasporKayserispor 30
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.