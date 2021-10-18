Bellona Kayseri, lige mağlubiyetle başladı

Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bellona Kayseri Basketbol, ligde oynadığı ilk maçında sahasında Yenişehir Belediyespor’a mağlup oldu.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol lige mağlubiyetle başladı. Sahasında Yenişehir Belediyespor’u konuk eden Sarı Kırmızılılar rakibine 10 sayı farkla mağlup oldu. Maçın ilk yarısını 3341 geride tamamlayan sarı kırmızılı ekip rakibine 7585'lik sonuçla yenildi.

Bellona Kayseri Basketbol, ligin 2. haftasında deplasmanda Antalya 07 Basketbol takımına konuk olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.