Talas’ın parklarını kedi ve kuş evleri süslüyor

Talas Belediyesi, minik dostlara yönelik yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda yeni yapılan parklar başta olmak üzere ilçe genelindeki yeşil alanlara kuş ve kedi evleri yerleştirildi.

Soğukların kendini iyiden iyiye hissettirmesiyle birlikte hayvanların daha güvenli bir kış geçirmeleri için kolları sıvayan Talas Belediyesi, kendi imal ettiği kuş ve kedi evlerini Talas’ın genelindeki parklara yerleştirerek hayvan dostlarımız için konforlu bir barınma alanı oluşturdu.



ÖNCE PATİEVİ, PATİYOL VE PATİ KURTARAN, ŞİMDİ DE KUŞ VE KEDİ EVLERİ

Konuyla ilgili olarak kısa bir değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, hayvanlara değer verdiklerini ifade ederek onların barınması ve korunması noktasında gerekli çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

Başkan Yalçın şunları söyledi: “Göreve geldiğimiz günden bu yana hayvan dostlarımızı korumayı ve onlara yönelik yararlı işler yapmayı kendimize görev edindik. Bu kapsamda bilindiği üzere Patievi isimli bir geçici köpek barınma evi kurmuştuk, bunu patiyolu ve pati kurtaran ile devam ettirdik. Bunlara ek olarak parklar ve boş arazilere sokak hayvanları için besleme noktaları koyduk. Şimdi de bu kedi ve kuş evleri ile sevimli dostlarımıza güzel bir barınma ortamı oluşturduk.”

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