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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adalet Bakanı Gül, Büyükşehir'de

İHA

Adalet Bakanı Gül, Büyükşehir'de

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti. Başkanlık girişinde gezdiği sanat sergisine ‘muhteşem’ yorumunu yapan, kentte yapılan tarihi kazıları ‘çok heyecan verici’ olarak nitelendiren Bakan Gül, Başkan Büyükkılıç’a da “Memduh Bey siyasi hayatımızda çok tecrübeli isimlerimizdendir. Duruşuyla, siyasi ahlakıyla her zaman örnek olmuş bir şahsiyetimiz, büyüğümüz” dedi.
Bir dizi ziyaret ve programlar için kente gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, Bakan Gül’ü Başkanlık giriş kapısında çiçeklerle karşılarken, Bakan Gül, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Giriş Salonu’nda ziyarete açılan kadın kursiyerlerin hazırladığı el emeği, göz nuru eserlerin yer aldığı sergiyi gezdi.
Başkan Büyükkılıç, Bakan Gül’e 150. Yılda 150 proje kapsamında seçim vaatlerinden birisi olan E38 sanal pazarda yer alan 25 el sanatı branşı ile hazırlanmış 185 adet eserin bulunduğu sergi hakkında bilgiler verdi. Bakan Gül, eserleri ilgiyle inceleyerek, “Muhteşem. El emeği, göz nuru” yorumunu yaptı. Sergi gezisinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve beraberindeki heyet ile birlikte başkanlık makamına geçti. Burada gerçekleşen ziyarette Başkan Büyükkılıç, Bakan Gül’e kentte yapılan ve yapılacak olan hizmetler ve projeler ile ilgili detaylı bilgi verdi.
Bakan Gül’e ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini ileterek sözlerine başlayan Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’mize her zaman sahip çıkan, gerçekten fiziki olarak Kayseri’mizde tüm adli yapıların yenilendiğini paylaşarak, gerek hükümetimize, gerek sizlere, gerekse Kayseri’mizdeki diğer bakanlara, huzurlarınızda Sayın Cumhurbaşkanımızın olmazsa olmazı olan destekleriyle teşekkür ediyoruz” dedi.
Büyükkılıç, kentin yaklaşık bir buçuk milyonluk nüfus potansiyeli olduğunu ifade ederek, “Dolayısıyla bu bir buçuk milyonluk nüfusumuzun bir de etki alanı var. 8 komşu il; şöyle baktığımızda, Niğde’miz, Kırşehir’imiz, Nevşehir’imiz, Yozgat’ımız, Sivas’ımız, Malatya’mız, Kahramanmaraş’ımız, Adana’mız. Kayseri’mizin etrafını çevreleyen Kapadokya ile birlikte birbirinden ayrılmaz anlayış içerisinde hatta Aksaray’ımızı bile dâhil edecek durumdayız. Böyle bir potansiyelimiz var” diye konuştu.
Başkan Büyükkılıç, 6 bin yıllık tarihe sahip medeniyetlerin beşiği olmuş Kadim Kent Kayseri’de Kapuzbaşı Şelaleri’nden, Koramaz Vadisi’ne, mutlak korunması gereken, birçok kuşun barınmasını sağlayan Sultan Sazlığı’ndan Kaniş Karum’a kadar tarihi ve doğa güzelliklerin yer aldığı mekânları ve Bizans ve Roma dönemi ile Selçuklu’ya kadar uzanan Kayseri Kalesi, Hunat Hatun Külliyesi, Hacı Kılıç Camii, ilk tıp fakültesi olarak anılan Gevher Nesibe Sultan Şifahanesi ve Roma Mezarı gibi tarihi eserleri anlattı.
Kayseri’nin en az beş medeniyetin değişik eserlerinin rahatlıkla görülebileceği bir şehir olduğunun altını çizen Büyükkılıç, şöyle konuştu:
“Ortada biblo gibi cennet mekân Abdulhamid Han hazretleri zamanında yapılmış olan saat kulesiyle simgelenmiş bir Kayseri’den söz etmiş oluyoruz. Sizlerin de takip ettiği ve her zaman takdir ettiği gibi yerli ve milli anlayışın değerlerine sahip çıkma duygusunun olmazsa olmazı bir şehirden söz ediyoruz. Geçmiş dönemden beri planlı bir gelişmesi olan tüm belediye başkanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ederken, ölenlere rahmet dilerken, biz de bunları koruyarak, bu planlı süreci geliştiren bir yaklaşım içerisinde şehrimizi daha iyi noktaya taşımaya çalışıyoruz. 5 tane üniversitemiz var, bin 600 tane endüstri merkezi var. 3 organize, 1 serbest bölge, 1 teknoparkımız var. İnşallah yeni organizelerimiz, Sayın Valimizle birlikte hayata geçilecek şekilde çalışmalarımız söz konusu.”
Başkan Büyükkılıç’ın konuşmasının ardından, Bakan Gül ile misafirler Zenginlikler Şehri Kayseri’nin tanıtım videosunu izledi.

“MEMDUH BEY SİYASİ AHLAKIYLA HER ZAMAN ÖRNEK OLMUŞ BÜYÜĞÜMÜZDÜR”
Daha sonra Bakan Gül, tüm Kayseri halkına sevgilerini, teşekkürlerini ve saygılarını ileterek, “Memduh Bey siyasi hayatımızda çok tecrübeli isimlerimizdendir. Duruşuyla, siyasi ahlakıyla her zaman örnek olmuş bir şahsiyetimiz, büyüğümüz, Kayseri’nin değerli evlatlarındandır. Bu duruşunu da yine Büyükşehir Belediyesi’nde şehrimize hizmet ederek sürdürmektedir. Tüm bu hizmetlerde başarılar diliyorum” dedi.

“CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN KAYSERİ’YE ÖZEL İLGİSİ VAR”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kayseri’ye özel ilgisi ve yakınlığı olduğunu vurgulan Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu çerçevede her zaman yerel yönetimlerin ne ihtiyacı varsa hükümetimiz de destek olmuştur, olmaya devam edecektir. Hem merkezi, hem yerel hizmetleri sürdürmeye devam edeceğiz. Kayseri’de olmaktan duyduğumu mutluluğu ifade etmek istiyorum. Belediyecilikte, yerel yönetimlerde başarılar diliyorum. Tabi seçimlerden sonra bütün Kayseri’nin belediye başkanı olarak parti ayrımı yapmaksızın, bizim siyasi ahlakımız, anlayışımız budur, her yere hizmeti götürüyorsunuz. Tüm Kayseri’ye selam ve hürmetlerimi sunuyorum.”

BAKAN GÜL: “ÇOK HEYECAN VERİCİ”
Başkan Büyükkılıç, ziyaret anısına Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e Kültepe Kaniş Karum’dan çıkarılan 6 bin yıl önce çek, senet, ticari ve sosyal anlaşmaların yapıldığını gösteren tabletlerin replikasını hediye etti. Başkan Büyükkılıç, 24 bin civarında tablet çıktığını, halen kazıların devam ettiğini belirterek, bu kapsamda müzenin de hazırlığını yaptıklarını, Kayseri’yi müzeler şehri haline getirmek için çalışmaların süreceğini anlatırken, Bakan Gül de bu çalışmaları “Çok değerli ve heyecan verici” diye nitelendirdi.
Ziyaret sonunda Bakan Gül, günün anlam ve önemine binaen duygu ve düşüncelerini yazdığı Büyükşehir Belediyesi ziyaretçi defterini imzaladı.
Bakan Gül’e, Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın ile diğer ilgililer eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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