İşyerlerinden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

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Kayseri'de 4 farklı işyerinden hırsızlık yapan ve polis ekipleri tarafından yakalanan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 4 farklı işyerinden hırsızlık yapan H.K. ve Y.Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler, şahısları çaldıkları 6 bin TL değerindeki kombi, 600 TL değerindeki inşaat demiri ve 860 TL değerindeki motor parçaları ile yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, ele geçirilen malzemelerde sahiplerine teslim edildi.

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