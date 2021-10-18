Vali Günaydın: “Muhtarlarımız demokrasimizin temel taşlarından biridir”

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeni ile bir mesaj yayımladı.

Muhtarların devlet ile vatandaş arasında en yakın temas noktası olduğunu belirten Günaydın, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizde demokrasimizin temel taşlarından birisi, devletimiz ile vatandaşlarımız arasında en yakın temas noktası olan muhtarlarımız, yapmış oldukları görevlerde devletimizin, mahallelerimizin ve köylerimizin temsilcisi konumundadırlar. Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede veya köyde önemli görevler üstlenerek, vatandaşlarımızla devlet kurumlarımız arasında köprü vazifesi görmektedir. Günümüzde kendini yenileyen kurumların başında gelen muhtarlık teşkilatı en ücra yerleşim yerine bile modern, yenilikçi kamu yönetimi anlayışını taşıyarak her zaman vatandaşlarımızın hizmetinde olmuştur. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını, sorunlarını yerinde tespit ederek yetkili makamlara ileten, takibini yaparak çözümüne katkı sağlayan muhtarlarımız, demokrasimizin vazgeçilmez bir aktörü, mahallelerimizde ve köylerimizde devletimizin talepleri gören gözü, işiten kulağıdırlar. Muhtarlarımıza verilen önemin göstergesi olarak muhtarlık müessesesinin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ile bu müessesenin tarihsel bağlarını koruyarak geleceğe ilişkin vizyonun belirlenmesine yönelik son yıllarda çok önemli çalışmalar yapılmış ve 19 Ekim Muhtarlar Günü olarak ilan edilmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle; devletimiz ile vatandaşlarımız arasında çok önemli bir görev yürüten muhtarlarımızın "19 Ekim Muhtarlar Günü"nü kutluyor, yapmış oldukları başarılı çalışmalar için kendilerine teşekkür ediyor, vefat eden muhtarlarımıza Cenabı Allah’tan rahmet, görevde olanlara sağlık ve başarılı görevler temenni ediyorum.”

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