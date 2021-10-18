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KTO Başkanı Gülsoy: "Dijital çağın şartlarına ayak uyduramazsak yok olup gideriz" Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy: "Rekor büyüme yaşayan e-ticaret sektörünün 2021 hedefi ise yüzde 400 milyar"

İHA

KTO Başkanı Gülsoy: "Dijital çağın şartlarına ayak uyduramazsak yok olup gideriz" Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy: "Rekor büyüme yaşayan e-ticaret sektörünün 2021 hedefi ise yüzde 400 milyar"

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy; "Dijitalleşme konusu firmaların ve şehrimizin ve ülkemizin geleceği için büyük önem taşıyor. Tüm dünya farkında olsa da olmasa da dijital çağın içinde. Eticarette, eihracatta başarılı olmanın yolu; markalaşma ve kurumsallaşmadan geçmektedir" dedi.
KTO üye firmalarına alibaba.com üyeliklerinde avantajlı üyelik ve eihracat tanıtım toplantısı yapıldı. KTO'da düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy; pandemi süreci ile birlikte tüm sektörleri etkileyen değişimlere tanıklık ettiklerini, yeni iş modellerinin ortaya çıktığını, çalışma ve iletişim kurma şekillerinin değiştiğini aktararak; "Bu değişimin neler getireceğini; bizi, şirketlerimizi nasıl etkileyeceğini, teknolojinin hızına ayak uydurabilmek için neler yapmamız gerektiğini konuşmak için buradayız. Tüm dünyada olduğu gibi; ülkemizde de internet kullanımı hızla artmıştır. Nüfusumuzun yüzde 79’u internet kullanmaktadır. Ülkemizde yapılan toplam perakende satışların yüzde 3.6'si online olarak yapılmaktadır. Ülkemizde toplam istihdamın yüzde 72.4'ünü KOBİ'ler oluşturmaktadır. Eticaret KOBİ’lerin hem ülke çapında hem de uluslararası platformda rekabetçi olabilmelerine imkan sağlamaktadır. KOBİ’lerin eticaret yapabilecek konuma gelmesi ülkemizin; ekonomisinin gelişmesine, uluslararası arenada daha rekabetçi bir konuma gelmesine, istihdamın artırılması için çok önemlidir. Eticaretin büyümesi için bir ülkede; kredi kartının yaygın bir şekilde kullanılması, internet yaygınlığı ve kullanımı çok önemlidir. Ülkemizde de bu şartlar mevcuttur. Türkiye'nin bölgesel ve küresel anlamda rekabet avantajı elde etmesi yolunda, internet teknolojilerinin çok daha yaygın kullanımı ve dolayısıyla eticaretin yaygınlaştırılması hem tüketiciler, hem de işletmeler için çok büyük avantajlar getirecektir. Ekonomide devler ligine yükselmek için katma değerli üretim ve teknolojik ürünlere ihtiyaç duymaktayız. Türk müteşebbisinin elinde çantasıyla, dilini, kültürünü bilmediği ülkelere gidip, kapı kapı dolaştığı günleri hepimiz hatırlarız. Fazla uzak bir zaman değil bahsettiğimiz. Bu yöntemlerle 1980’lerde ihracatımızı ancak 3 milyar dolara çıkarırken ülkemiz şuanda ihracatta 200 milyar doları aşmayı biz ise Kayserimizde 3,5 milyar doları hedefliyoruz. Sizlerin de bildiği gibi eski dünya yok. Eski satış ve pazarlama yöntemlerini kullanarak, ihracat hedeflerimize ulaşmamız mümkün değil. Bizler dijital ortamın sağladığı imkânlardan yararlanmalı, e ticaret ile yeni müşteriler, yeni pazarlar bulmalıyız. 2023 hedeflerine ancak böyle ulaşabiliriz. Türkiye'de eticaret 2020 yılında pandeminin de etkisiyle 226 milyar TL büyüklüğe ulaştı ve yüzde 66 oranında büyüme gösterdi. Rekor büyüme yaşayan eticaret sektörünün 2021 hedefi ise yüzde 400 milyar TL. Bizler neden bu pastadan payımızı almayalım? Bizler her toplantıda, her platformda dile getiriyoruz. 'Ürünlerini dijital ortama taşıyın' diyoruz. Ne üretiyorsanız, ne alıp satıyorsanız mutlaka dijital platformlarda yer almalıyız" dedi.
"Dijital çağın şartlarına ayak uyduramazsak yok olup gideriz" diyen Başkan Gülsoy sözlerini; "Dijitalleşme konusu firmaların ve şehrimizin ve ülkemizin geleceği için büyük önem taşıyor. Tüm dünya farkında olsa da olmasa da dijital çağın içinde. E ticarette, e ihracatta başarılı olmanın yolu; markalaşma ve kurumsallaşmadan geçmektedir. Güçlü bir marka olmadan, eticaret sitelerini farklılaştırmamız ve sonuçta uzun vadeli bir kârlılık sağlamamız çok zor. İnsanlar artık marka ve kurumsal firmalara rağbet ediyorlar. Bizler de kurumsallaşmaya hız vererek yeni markalar oluşturmalıyız. Kayseri Ticaret Odası olarak markalaşmaya, kurumsallaşmaya büyük önem veriyoruz. Rekabetin hız kazandığı günümüzde artık tüm dünyayı hem rakip hem de müşteri potansiyeli olarak görmeliyiz. Buna göre çalışmalarımıza hız vermeli, rekabette kendimize güçlü bir yer edinmiş oluruz. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz programımızı çok önemsiyor, dijitalleşme, e ticaret ve beraberindeki e ihracata katkı sağlayacağını düşünüyorum" şeklinde sürdürdü.

"Türkiye uluslararası eticaretin yeni merkezi olabilir"
Türkiye'nin bulunduğu stratejik konum itibariyle uluslararası eticaretin yeni merkezlerinden biri olabileceğini sözlerine ekleyen Başkan Gülsoy; "Şimdiden hepimiz bu yönde işletmelerimizin yönetim ve pazarlama anlayışını revize etmeliyiz. Salgın süresince hepimiz çok olumsuzluklar yaşadık. Sağlık, gıda, hijyen gibi bazı sektörlerin dışında neredeyse tüm alanlarda ticaret yavaşladı, çarklar durdu. Ama, unutmayın bu süreçte eticaret hiç durmadı. Bilakis eticaret 510 yıllık hedefine 510 haftada ulaştı. Geçmişte çağa ayak uyduramayanlar nasıl yok olduysa, hem sektörler hem işverenler hem de çalışanlar olarak bu çağın şartlarına ayak uydurmak zorundayız. Aksi takdirde çok geride kalır, yarının dünyasında yer alamayız. Her anlamda dikkatli olup fırsatları iyi değerlendirmeliyiz. Üretim süreçlerinde ve sürdürdüğümüz çalışmalarda bilgiyi paylaşarak başarılı olabiliriz. Kayseri olarak dijital çağdaki değişime ayak uydurarak, birlik ve beraberlik içerisinde başarılı olacağımıza yürekten inanıyorum. Sizler de kendi markalarınızla şehrimize değer katın, rekabetimize güç katın" diye konuştu.
Başkan Gülsoy'un ardından Alibaba.com Türkiye Temsilcilerinden Tradefive CEO’su Emrah Cora, programa katılanların sorularını yanıtladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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