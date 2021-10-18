Hüseyin Beyhan'ın acı günü

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan'ın vefat eden babası, son yolculuğuna uğurlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan'ın babası Hüseyin Beyhan (80) hayatını kaybetti. Merhum Beyhan'ın cenazesi Yeşilhisar ilçesinde bulunan Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze namazına, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, merhumun yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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